Auto in fiamme in via Giusti a Savona, intervengono i vigili del fuoco

Savona. Auto in fiamme in via Giusti a Savona.

Intorno alle 20.30 i vigili del fuoco del distaccamento savonese sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un’auto in sosta lungo la via.

Giunta sul posto la squadra 11 ha immediatamente spento le fiamme che interessavano la parte anteriore del veicolo, mettendo in sicurezza l’area.

Sul posto anche la squadra 11R con l’autobotte, in via preventiva.

L’intervento non ha comportato particolari problemi. La tempestività di intervento della Squadra 11 proveniente dalla centrale operativa ha impedito che l’incendio potesse propagarsi alle altre autovetture vicino.

Ancora da accertare cosa abbia innescato il rogo. Delle indagini si occuperanno i carabinieri, presenti sul posto.

Secondo quanto riferito, sul posto sarebbe stata rinvenuta una bottiglia contenente un liquido di colore rosa, simile ad alcool etilico.