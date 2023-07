Aurelia Bis, Rixi: “Opera fondamentale per la viabilità, da completare con il collegamento al casello di Albisola”

Albissola Marina. “Aurelia bis opera prioritaria, soprattutto per inserire il tratto di Albisola che adesso manca. Stiamo lavorando su questo in modo da completare un troncone importantissimo”. Così il viceministro a infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, ieri sera ad Albissola per la Festa della Lega.

Tema nevralgico quello dell’Aurelia bis in una zona notoriamente difficile e congestionata dal transito dei mezzi, anche pesanti, e dalle code perenni. “Si potrebbe pensare di inserire il collegamento con il casello autostradale anche nelle opere del 2024, in maniera di farla diventare una infrastruttura indispensabile. Con questo collegamento alla rete autostradale si risolverebbe un problema importante per il transito, soprattutto dei mezzi pesanti che adesso passano in mezzo alle case, nel centro abitato”.

Un annoso problema per la città. “L’obiettivo infatti, insieme alla Regione – sottolinea Rixi – è proprio quello di recuperare la variante all’interno del progetto originario in modo da renderlo immediatamente esecutivo”.

Sarà possibile percorrere in un quarto d’ora il tratto Varazze-Savona, passando per un’Albisola più scorrevole nel giro di tre anni? “Nel giro tre anni, sarà estremamente difficile vista la vetustà delle infrastrutture che stiamo comunque migliorando, questo vuol dire che, per migliorare la viabilità nella zona – specifica Rixi – bisogna insistere soprattutto sull’Aurelia bis. Ma non solo, bisogna anche puntare sul trasporto ferroviario, come stiamo facendo, e stiamo anche cercando di puntare sul trasporto aeroportuale”.