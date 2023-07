Atterraggio di emergenza sul colle Scravaion: vigili del fuoco mobilitati

Agg. ore 13.30. All’interno del velivolo leggero atterrato in emergenza sul colle Scravaion erano presenti due persone in buone condizioni di salute. Sono usciti dal mezzo e i vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’aeroplano.

Castelvecchio di Rocca Barbena. Atterraggio di emergenza per un velivolo leggero sul colle Scravaion, nei pressi del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e l’automedica del 118. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago e dei carabinieri.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo quanto riferito il velivolo sarebbe stato costretto ad una discesa di emergenza a terra tra i boschi. Le condizioni di salute del pilota e delle altre persone a bordo dell’aereo sarebbero buone.

I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’aerea, mentre i militi stanno prestando assistenza alle persone coinvolte nell’atterraggio, le quali, stando alle prime informazioni, sarebbero scese da sole dal velivolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.