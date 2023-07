Ato idrico, legittimo l’affidamento ad Acque Pubbliche Savonesi: il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Iren

Provincia. Altra schiarita sul servizio idrico integrato nel savonese e l’affidamento in house alla società Acque Pubbliche Savonesi. Dopo aver trovato la quadra tra sindaci e amministratori locali sul futuro assetto societario – con la prospettiva del Consorzio tra le tre aziende – Servizi Ambientali, Sca srl e Depurazione Acque di Savona -, oggi l’attesa sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso che era stato presentato da Iren proprio sulla procedura di affidamento del servizio.

Dopo l’udienza dello scorso 18 maggio oggi il Tribunale amministrativo di secondo grado ha confermato quanto stabilito dal Tar, dando quindi ragione ad APS: il verdetto ha stabilito la legittimità dell’affidamento medesimo, respingendo l’istanza giuridica di Iren.

L’attesa sul verdetto finale del Consiglio di Stato rappresentava ancora una spada di Damocle in merito al complesso e tortuoso percorso che ha portato alla nuova governance di acqua e depurazione.

La vicenda giudiziale risale al 2019, quando venne ufficializzato dalla Provincia di Savona l’affidamento in house alla nuova società Acque Pubbliche Savonesi, presieduta allora da Flavio Raimondo. Proprio quel consiglio di amministrazione si trovò ad affrontare il ricorso di Iren, ricorso che venne impostato con una strategia amministrativa difensiva estremamente arguta e arrivando fino alla prima sentenza positiva emessa dal Tribunale amministrativo regionale che è stata successivamente appellata allo stesso Consiglio di Stato, alla fine con il medesimo risultato sulla validità procedurale, i cui benefici ricadono oggi sulla procedura di affidamento ad APS.

Di fatto resta solo un’ultima conferma tecnico-legale sulla formula del Consorzio per il soggetto unico del territorio: entro settembre dovrebbe concludersi l’analisi avviata e quindi decretare gli ultimi step amministrativi per concludere tutto l’iter, nel quale la bollettazione unitaria sarà gestita da parte di APS, ma incassata distintamente dalle tre aziende locali.

La sentenza andrà sicuramente a favorire il clima della prossima assemblea dei soci, per i primi di agosto, che avrà all’ordine del giorno il Piano Economico Finanziario, sul quale c’è l’impegno dei sindaci in vista di completare la nuova gestione societaria, ovvero il delicato aspetto contabile e delle risorse per il funzionamento e la piena operatività di APS.

Tra i primi a commentare il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa: “C’era un moderato ottimismo in quanto la sensazione era quella di una conferma di quanto aveva già stabilito il Tar. Una buona notizia per il mantenimento dell’acqua pubblica, che si somma all’accordo raggiunto tra gli amministratori e soci. Si stanno quindi risolvendo le criticità che avevano stoppato la nuova governance del servizio idrico e che avevano alimentato le preoccupazioni sul possibile arrivo dei privati e le conseguenze sanzionatorie a livello comunitario rispetto alla scadenza di quest’anno”.

“Ora l’auspicio è quello di procedere spediti con la definizione dei restanti atti amministrativi, fornendo le dovute certezze all’utenza e ai cittadini” conclude Canepa.