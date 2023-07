Atletica, un argento e due bronzi per Flavio Bertuzzo agli European Masters Games

Cairo Montenotte. Sono terminati ieri gli European Masters Games, una sorta di Olimpiadi Master, che si sono tenuti a Tampere, in Finlandia, dal 26 giugno al 9 luglio. Ben 29 gli sport compresi nel programma con oltre 5000 atleti partecipanti provenienti da 77 paesi (anche non europei). Tra loro anche il valbormidese Flavio Bertuzzo, unico ligure in gara in rappresentanza dell’Italia e dell’Atletica Cairo.

Bertuzzo ha partecipato a cinque gare di atletica, sport che ha occupato la settimana dal 4 al 9 luglio, e precisamente ai lanci del martello e del disco, al salto in lungo, ai 300 ostacoli e ai 2000 siepi, nella categoria M65.

Una trasferta più che positiva per il valbormidese, che ha conquistato tre medaglie: un argento sui 2000 siepi e due bronzi nel martello e sui 300 metri ostacoli. Tre medaglie che rappresentano un terzo delle nove totali conquistate dall’Italia in pista, inoltre Bertuzzo è stato l’unico a portare a casa un argento. A completare i suoi risultati il quarto posto nel disco e il sesto nel lungo.

Risultati che gli hanno permesso di migliorare il bottino di Torino 2019, dove Bertuzzo aveva conquistato un argento, un bronzo, un quarto e due sesti posti.

Ciliegina sulla torta anche la foto ricordo con Sergej Bubka, mitico astista degli anni ’80 e ’90, oltre che pluricampione europeo, mondiale e olimpico, presidente dell’IMGA, ente organizzatore della manifestazione.