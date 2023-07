Atletica, Davide Costa entra nei quadri tecnici di Alba Docilia

Albisola Superiore. Alba Docilia annuncia l’ingresso in società di Davide Costa, docente di Educazione fisica e molto attivo nella realtà sportiva savonese.

“Dopo la fortunata esperienza 2023 con il gruppo scolastico delle scuole Medie e la condivisione di obiettivi con Stefano Freccero e Iacopo Basso siamo riusciti a portare a casa questa importantissima collaborazione che arricchirà non solo la proposta tecnica e di reclutamento ma anche la parte organizzativa, campo in cui Davide ha grande dinamismo”, commentano dall’associazione.

Davide Costa nasce sportivamente nel mondo del Karate, difendendo per 17 anni i colori del Karate Club Savona. Un grave infortunio alla spalla (e il successivo intervento chirurgico) cambia radicalmente il suo approccio allo sport, spingendolo verso il ruolo di tecnico. Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Motorie abbandona il suo sport natìo per concentrarsi sulla preparazione atletica: Milita una prima volta come meteora nell’Atletica Alba Docilia nel 2013, seguendo la mini atletica accanto al nostro tecnico di lanci Iacopo Basso. In parallelo lavora per l’USD Amicizia Lagaccio (2014-2017), dove resta tre anni, in qualità di preparatore atletico della juniores e della Serie B femminile, con cui centra il terzo posto nel campionato nazionale di categoria. Contemporaneamente ricopre il ruolo di preparatore atletico nel settore giovanile dello Speranza. Chiusa la parentesi genovese, si trasferisce in Serie C al Vado femminile, che segue per la sola stagione 2017/2018, stagione nella quale inizia anche il suo percorso nell’Albisola Pallavolo e finisce quello speranzino. Nell’Albisola vive cinque intense stagioni da responsabile del settore S3 e preparatore atletico della Serie D e della Prima Squadra femminile, con la quale conquista la promozione in serie B2 vincendo il campionato 21/22 e la salvezza nel 22/23. Dagli anni a Lagaccio al 2021, infine, svolge il ruolo di preparatore atletico anche nel pattinaggio artistico: per L’ASD Pattinaggio Artistico Celle Ligure e l’ASD La Rocca Pattinaggio.

“Questa avventura-bis all’Atletica Alba Docilia – afferma Davide – arriva in un momento particolare: chiusa l’importante esperienza nella pallavolo ero convinto di tirare il freno a mano con gli impegni extra-scolastici e godermi maggiormente il mio tempo libero. Tuttavia, l’entusiasmo ed il progetto presentatomi dagli amici Stefano e Iacopo mi ha convinto a rimettermi in gioco, in un ruolo magari un pochino “inedito” per me. Spero di portare un po’ della mia esperienza e delle mie idee ad una società ed a delle persone con cui, devo dirlo, mi sento un pochino in debito. I tecnici dell’Alba Docilia hanno infatti collaborato a stretto contatto con la scuola per tutto l’anno scolastico appena concluso, innalzando esponenzialmente la qualità del lavoro legato al Gruppo Sportivo Studentesco, lavoro che ha fruttato una grande partecipazione, grandi miglioramenti nei ragazzi e pure qualche medaglia. Per quanto possa apparire scontato un sodalizio del genere con una società del territorio, credetemi, non è cosa da tutti. Ora è il momento di sdebitarmi”.

Grande gioia da parte del DT Stefano Freccero che con forza ha voluto questa collaborazione: “Per noi è un valore aggiunto. Il suo ruolo nella scuola albisolese, la sua esperienza maturata con i ragazzi negli sport di squadra e il suo grande entusiasmo nell’organizzare eventi andranno ad arricchire l’offerta atletica della nostra società nella speranza che possa diventare ancora di più un punto di riferimento sportivo sul territorio per tutta la cittadinanza e per le istituzioni”.