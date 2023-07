Assonautica, raccolti 4500 mozziconi nella spiaggia dello Scaletto a Savona

Savona. Nell’ambito del programma di Assonautica “Proteggiamo il mare – estate 2023”, sabato 15 luglio si è svolto il terzo appuntamento savonese di raccolta di mozziconi. L’evento, intitolato “No mozziconi allo Scaletto”, è stato patrocinato dal Comune di Savona ed ha avuto luogo sulla spiaggia dello Scaletto dei pescatori alle Fornaci, organizzato da Assonautica in collaborazione con l’associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”.

“La partecipazione dei soci di Assonautica – sottolineano dall’associazione – è stata davvero eccezionale, soprattutto considerando che la raccolta di mozziconi avveniva in una giornata di caldo torrido. Una spiaggia affollata di bagnanti, ovunque teli mare, lettini, sdraio, materassini e gonfiabili di ogni tipo. Situazione normale per il fine settimana ma ciò ha reso un po’ complicata l’attività dei volontari, essendo la spiaggia in buona parte coperta dalle attrezzature balneari. E’ stato invece positivo l’aspetto ‘educativo’ perché la visibilità è stata davvero ottima e ciò è molto importante per dare attenzione al problema gravissimo dell’inquinamento provocato dai mozziconi”.

L’attività dei volontari è durata meno di due ore, è stata interrotta quando il caldo è diventato eccessivo. Sono stati raccolti circa ben 4500 mozziconi.

“Se si vuole proteggere realmente il mare – dicono da Assonautica – è necessario perdere totalmente l’abitudine di liberarsi dei mozziconi abbandonandoli a terra o buttandoli dal finestrino dell’auto, ogni fumatore dovrebbe dotarsi di un portacenere tascabile”, .

Da un rapporto di Marevivo emerge che in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette vengono gettati nell’ambiente ogni anno, nell’indifferenza della maggior parte dei fumatori e di una larga fascia di popolazione. Assonautica intende continuare la propria campagna di sensibilizzazione che non consiste solo nel raccogliere i mozziconi. Quest’anno sono state installate su Lungomare Matteotti, nel tratto che va dalla sede di Assonautica fino al cancello di accesso alla banchina di Miramare, una ventina di bottiglie-portacenere. Si tratta di un’azione pilota nell’ambito del progetto “Tutti i tombini portano al mare”. “Tale progetto – spiegano – può essere realizzato anche in altre zone ma è necessario trovare, tra i commercianti e tra i cittadini, collaboratori disposti a verificare il corretto utilizzo delle bottiglie-portacenere”.

“Un grande grazie a tutti i partecipanti ed in particolare ai più giovani, che rappresentano la speranza per un futuro migliore”, concludono da Assonautica.