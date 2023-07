Assestamento di Bilancio in Regione, maggiori fondi per i corsi da Oss

Nella seduta del mattino del Consiglio regionale si è svolta la votazione degli articoli, degli emendamenti e di alcuni degli ordini del giorno collegati al Disegno di legge 161 con al centro l’assestamento al Bilancio 2023-2025. Il voto del provvedimento nel suo complesso avverrà nella seduta pomeridiana.

Lilli Lauro, presidente della I Commissione Affari generali, istituzionali e bilancio, ha auspicato un lavoro condiviso con il contributo della minoranza.

Nella presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno sono intervenuti Luca Garibaldi, Davide Natale e Sergio Rossetti del gruppo Pd-Articolo Uno, Fabio Tosi e Paolo Ugolini del gruppo Movimento 5Stelle, Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia del gruppo Lista Ferruccio Sansa presidente, Claudio Muzio (FI), Veronica Russo (FdI), Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano del gruppo Cambiamo con Toti presidente, il presidente della giunta e assessore al bilancio Giovanni Toti, l’assessore all’edilizia Marco Scajola e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola.

“Andrà in previsione di bilancio, a dicembre, il mio emendamento che chiede di portare a 50.000 euro lo stanziamento a sostegno di famiglie e di ragazzi e ragazze, a partire da quelli con maggiori difficoltà economiche, che vogliono frequentare gli Istituti professionali per diventare Oss, ma che per esercitare la professione devono frequentare corsi extracurricolari a pagamento” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano.

“Ad oggi le risorse stanziate a sostegno degli istituti regionali sono 19.900 euro: una cifra che va implementata”.

“Portando il finanziamento da 19.900 a 50 mila euro si potranno abbassare i costi che le famiglie devono sostenere, agevolando la partecipazione dei ragazzi. Un modo per incentivare le iscrizioni dando maggiori opportunità di lavoro ai giovani, per una professione che è carente in Liguria” conclude il consigliere Dem.