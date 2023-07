Asl2: nominati 4 dirigenti inferimeristici, affiancheranno i direttori di distretto socio sanitario

Savona. Nell’ambito del rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari sul territorio fortemente voluto dal PNRR, sono stati nominati 4 nuovi dirigenti infermieristici, che si affiancheranno ai direttori di distretto nella gestione dell’offerta sanitaria territoriale (case di comunità etc).

I 4 dirigenti sono: dottor Iuri Dotta per il Distretto delle Bormide (già dirigente delle professioni sanitarie), dottoressa Roberta Rapetti per il Distretto Savonese, dottoressa Antonella Giribone per il Distretto Finalese, dottoressa Fanello Maria Rosaria per il Distretto Albenganese. Mentre resta confermata al coordinamento delle professioni sanitarie ospedaliere la dottoressa Annamaria Saccone.

A tutti loro vanno “gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione ASL2, nella certezza che sapranno implementare e rendere ancora più fruibile l’attività dell’azienda sul territorio a favore della cittadinanza”.