Area di crisi complessa nel savonese, dalla Regione altri 20 milioni di euro

Savona. “Regione Liguria, nell’ambito dell’accordo di programma per l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assegna altri 20 milioni di euro all’area di crisi complessa del savonese“. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Una grande notizia per un territorio che si è dimostrato fertile di iniziative e proposte e che ha con le precedenti risorse stanziate, in sinergia con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, generato un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro e un incremento occupazionale superiore alle 400 unità – spiega ancora l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Con questi altri 20 milioni di euro accompagneremo, con bandi specifici, gli investimenti produttivi, gli interventi di ricerca e sviluppo industriale e la creazione di impresa del savonese, confermando la strategia regionale di rafforzare quei provvedimenti che hanno già avuto in passato ottimo riscontro, nel rispetto della programmazione annuale anticipata con la ‘Road Map bandi 2023’ ad aprile scorso”.

Nello specifico, verranno così ripartiti i 20 milioni di euro: 15 milioni di euro, a valere sull’azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027, saranno destinati per interventi nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive, per la mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese anche in una logica di filiera; 3 milioni di euro, a valere sull’azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, andranno a supporto della ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e grandi imprese, all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio; 2 milioni di euro, a valere sull’azione 1.3.1 del PR FESR 2021-2027, sulla creazione d’impresa.

Commenta Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria: “La notizia dell’arrivo di 20 milioni di euro dalla Regione alla provincia di Savona per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa, è una boccata d’ossigeno per un territorio che ha visto molte aziende colpite dalla crisi. Attraverso specifici bandi regionali, le imprese, potranno richiedere agevolazioni per investimenti produttivi, interventi di ricerca e sviluppo industriale, creazione di impresa. Un aiuto concreto per rilanciare l’economia del savonese e aiutare il tessuto produttivo a superare la recessione economica degli ultimi anni e la perdita di occupazione”.