Arcobaleno agli Italiani Juniores: Ilaria Cavanna finalista nel martello

Grosseto. Poker di giovani promesse Arcobaleno ai campionati italiani Juniores che si sono svolti a Grosseto, in Toscana, dove erano accompagnate da un tris di giovani tecnici del valore di Samuele De Varti, Alessandro Senelli e Valerio Mogliotti.

Non ancora completamente ripresi dalle fatiche post Meeting Arcobaleno, gli atleti savonesi si sono ben comportati nel catino caldo di Grosseto, realizzando risultati in linea con i valori espressi nel corso dell’annata e portando a casa anche un ottimo piazzamento, con Ilaria Cavanna che si è confermata a metri 43,83 nel martello, chiudendo in ottava posizione.

Sui 400 ostacoli buoni piazzamenti di Damiano Di Crescenzo (14° nella classifica complessiva con il crono di 57″07) ed Elisa Moro (17ª con 1’06″48, quinta tra le atlete al primo anno di categoria).

Asia Bianchi sui 100 ostacoli si è ben difesa, pur non essendo al top. Batteria in 15″10, tempo buono per qualificarsi per la semifinale. Qui Asia ha concluso in 15″31, classificandosi al 16° posto nella classifica generale.

Ultimo appuntamento di questa prima parte della stagione atletica saranno i campionati italiani Assoluti che andranno in scena a Molfetta nel prossimo fine settimana. In pedana l’alfiere Arcobaleno Gioele Buzzanca, impegnato nel lancio del disco.