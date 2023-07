Apocalisse di fuoco in Sicilia, tempesta sul nord Italia e 5 morti. Toti: “Liguria vicina alle regioni colpite”

Italia. La Sicilia brucia e lo fa a causa di incendi senza precedenti, che la stanno letteralmente devastando da ormai oltre 24 ore. La situazione più grave si registra a Palermo, ma i roghi stanno colpendo anche il catanese e il trapanese.

“Le immagini che arrivano dalla Sicilia avvolta dalle fiamme, sono senza precedenti, – il commento del governatore della Liguria Giovanni Toti. – La Liguria è vicina alla popolazione siciliana e a tutto il Sud Italia, e si stringe al dolore delle famiglie delle vittime. In caso di necessità, la nostra Protezione Civile è pronta a intervenire”.

Migliaia gli sfollati, mentre vigili del fuoco, forestali, protezione civile, carabinieri e volontari stanno lavorando senza sosta per cercare di contenere gli incendi: “Grazie ai vigili del fuoco e ai soccorritori che, nonostante le difficoltà, continuano incessantemente a lavorare per cercare di spegnere gli incendi e salvare vite“, ha aggiunto il presidente di Regione.

“Voglio ricordare che in Liguria è stato diramato dalla Protezione civile lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: per questo invito tutti alla massima prudenza, per tutelare il nostro straordinario patrimonio boschivo che va preservato e, soprattutto, per non mettere a rischio vite umane”, ha concluso Toti.

Ma se la Sicilia e più in generale il sud Italia sono martoriati dagli incendi, una tempesta ha colpito in Nord Italia con violenza inaudita, in particolare in Lombardia: trombe d’aria, raffiche di vento fino a 110 km orari, fulmini, grandine e coltivazioni distrutte.

E sono stati 5 i morti collegati al meteo estremo, tra cui anche una ragazza di soli 16 anni, schiacciata da un albero mentre si trovava in tenda, al campo scout, nel bresciano.