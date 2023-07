Aperte le iscrizioni ai pellegrinaggi a Lourdes e in Terra Santa

Savona. Sono aperte le iscrizioni ai nuovi pellegrinaggi organizzati dalla sottosezione Savona – Varazze dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e altri Santuari Internazionali, associazione fondata centoventi anni or sono da Giovanni Battista Tomassi, figlio dell’amministratore dei principi Barberini. I primi saranno proprio nella meta principale, il Santuario Nostra Signora di Lourdes, dall’1 al 4 settembre, con partenza da Genova in aereo, e dal 25 al 30 settembre in pullman. Dal 16 al 23 novembre sarà possibile partecipare ad un viaggio in Terra Santa (spostamento in aereo).

“L’atmosfera che si respira nella città francese è unica e coinvolgente, non si può descrivere se non la si prova – afferma la presidente Angela Bruzzone – Quest’anno speriamo di poter accedere di nuovo alle piscine con l’acqua della sorgente portata alla luce da Bernadette nel corso della nona apparizione, il 25 febbraio 1858. Con il Covid-19 ci si limitava ad un gesto simbolico”.

“Grazie all’aereo siamo riusciti ad andare a Lourdes anche nel 2022 – ricorda Bruzzone – Il vantaggio rispetto al treno, utilizzato in passato, è alto: due ore di viaggio contro le sedici su rotaia. Inoltre la compagnia aerea di bandiera portoghese a cui ci appoggiamo offre un ottimo servizio di aiuto nell’imbarco e sbarco dei disabili e un’eccellente assistenza anche durante il volo, con personale che parla italiano”.

Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria il martedì dalle ore 10 alle 11:30 e il giovedì dalle 16:30 alle 18. Per appuntamenti occorre telefonare al numero 3349336752 o scrivere all’indirizzo e-mail savona@unitalsiligure.it. La sede è presso il Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4 a Savona.