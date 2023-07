Animali selvatici, Piana: “Nessun cambiamento di risorse per la fauna in difficoltà”

Regione. Continuano le attività di soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà in Liguria con le stesse risorse a disposizione dell’anno immediatamente precedente.

“LIPU e le altre associazioni possono accedere ai contributi previsti dalla normativa regionale vigente – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana a seguito delle recenti dichiarazioni della LIPU -. Non mi risulta che ci siano polemiche su eventuali convenzioni con altre associazioni o difficoltà nell’ottenimento del sostegno regionale seguendo l’iter di legge. Tra l’altro i fondi sono disponibili senza la necessità di siglare alcuna convenzione. Il sostegno attualmente disponibile è ovviamente rivolto in via prioritaria a finanziare le attività di recupero di esemplari appartenenti alle specie che versano in condizioni meno favorevoli di conservazione: il contributo finanziario della Regione, secondo la normativa, è volto a sostenere prima di tutto gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette”.

“Per quanto riguarda specificamente i gabbiani, vorrei ringraziare l’autorità sanitaria locale (ASL5 Liguria), attiva su servizi di recupero oltre che per limitare i rischi per la salute umana e animale”, conclude Piana.