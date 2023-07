Angelo Vaccarezza al vertice mondiale “Iran Libero” in Francia: “Un’emozione conoscere Maryam Rajavi, simbolo di questa battaglia”

Liguria. La scorsa settimana il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha partecipato al vertice mondiale” Iran Libero 2023, Avanti verso una Repubblica Democratica” tenutosi presso la sede del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI) ad Auvers-sur-Oise.

“Contemporaneamente, a Parigi si è svolto un grande raduno di migliaia di iraniani e sostenitori della resistenza iraniana, per dimostrare il loro incrollabile sostegno al piano strategico del CNRI per il cambio di regime in Iran, con l’obiettivo di stabilire la libertà e la democrazia nel paese – aggiunge Vaccarezza – Una grande emozione è stata conoscere Maryam Rajavi, da decenni uno dei simboli di questa battaglia. E’ stata un’organizzazione magistrale, che ha permesso a oltre 500 personalità provenienti da tutto il mondo, di arrivare nella capitale francese per manifestare la propria solidarietà alle donne e agli uomini ribelli dell’Iran e alle azioni di disobbedienza volte a ristabilire un clima democratico e laico. Non solo: al centro del tavolo anche la difesa dei diritti umani, dell’emancipazione dei popoli e delle libertà fondamentali di ogni cittadino”.

“Maryam è una donna che ha fatto del coraggio la sua regola di vita, per combattere, attraverso l’impegno civile, il regime degli ayatollah e dei mullah a favore delle pari opportunità. Il popolo iraniano ha una storia millenaria, una ricchezza e un patrimonio culturale di inestimabile valore, ma da troppi anni è suddito di un regime autoritario e violento, con il più alto numero di esecuzioni pro capite al mondo; la pena di morte è usata come mezzo di repressione delle proteste, oltre a torture, trattamenti disumani e degradanti nei confronti dei detenuti”.

“In tutto questo buio, Maryam è un raggio di luce verso il futuro, Maryam rappresenta la speranza di un paese che deve rinascere, e lo deve fare rispettando i concetti di libertà e democrazia”, conclude Vaccarezza.