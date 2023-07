Andora sulla cresta dell’onda

Gentile Direttore,

siamo piacevolmente sorpresi, noi di Andora, di leggerci giornalmente sulle vostre pagine. Facciamo notizia, animiamo il giornale.

Però.

Non c’è solo il problema dell’acqua. Su questo ha ragione Rivieracqua che parla di eccessivo sviluppo immobiliare a creare difficoltà di approvvigionamento idrico. Vi allego una foto: un villaggio da 54 unità immobiliari “là dove c’era l’erba…”.

Abbiamo il problema della raccolta rifiuti. Intere aree godono del “privilegio” della raccolta porta a porta. Soluzione adottata ovunque, ma solo per piccoli edifici non per condomini da 20 o 30 unità immobiliari. Con la conseguenza che, in base alla calendarizzazione della raccolta, per 5 giorni alla settimana il marciapiede si colora di un filotto di contenitori di rifiuti, oggi organico, domani indifferenziato etc. Ah, i contenitori chiusi a terra sono stati abbandonati presto perché in alcune zone si sono affacciati i cinghiali. Piano B? Appendere i rifiuti alla cancellata. Mhhh sono arrivati i gabbiani. Piano C: portare tutto all’Ecocentro di fianco alla stazione.

Ah, la stazione. Inaugurata la nuova stazione nel 2016, ancora oggi non ci sono i mezzi pubblici per raggiungere la città. TPL fornisce 11 collegamenti al giorno, non so quanti convogli fermino al giorno, diciamo da 2 a 5 ogni ora. Piano B: i taxi? Eh no, troppo breve il percorso, il taxista rinuncia.

Se poi volete prendere in considerazione altre amenità, suggerisco le panchine curve e senza schienale nella piazzetta a mare.

Qualsiasi problema è sempre colpa di qualcun altro: Rivieracqua, TPL, Il gestore della raccolta rifiuti. Oppure tutto è frutto di eventi imprevedibili, meteore piombate su Andora da chissà quale galassia. L’amministrazione comunale è incolpevole.

In tutto questo, ci si focalizza, anche la stampa, sulle proteste di Andoresi o associazioni del territorio.

Gli Andoresi sono 7000, noi 10 volte tanti. Noi siamo i cittadini non residenti. Proprietari di seconde case, turisti più o meno stanziali. Siamo gli invisibili, condividiamo i disagi e li paghiamo come e più dei residenti.

Contiamo solo come acquirenti di alloggi, e contribuenti. La nostra voce non arriva.

Chissà, ci farebbe piacere ogni tanto confrontarci con voi.

Cordiali saluti

Gianpaolo Nardi, Torino