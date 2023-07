Andora, successo di pubblico per il debutto di Ema Blues con i Cluster. Stasera Bobby Soul e Blind Bonobos

Andora. Successo per il debutto della nuova rassegna EMA BLUES che ieri sera ha visto esibirsi I CLUSTER, magnifica band vocale che ha conquistato i convinti applausi del numeroso pubblico presente in piazza Santa Maria. Repertorio accattivante e tecnica vocale impeccabile, hanno permesso alla platea estiva di apprezzare una formazione di vocalisti liguri, che hanno al loro attivo prestigiose collaborazioni con cantanti di fama nazionale, oltre ad aver calcato i palchi dei principali festival blues nazionali e ha realizzato tour in America.

EMA Blues, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora con la prestigiosa collaborazione del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, l’unico teatro di tradizione della Liguria, prosegue questa sera, il 14 luglio, con il concerto Bobby Soul & Blind Bonobos.

Alberto “Bobby Soul” De Benedetti è riconosciuto come una delle voci più Black della scena musicale italiana. Ha all’attivo cinque album, ha vinto la IndieMusicLike e quest’anno ha ricevuto la targa per vent’anni di carriera da indipendente.

Appuntamento in Piazza S. Maria, alle ore 21.30. Ingresso libero.