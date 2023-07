Andora, prosegue l’emergenza idrica: acqua salata, Rivieracqua annuncia distribuzione bottiglie

Andora. Altro capitolo nella querelle sull‘emergenza idrica di Andora. La società Rivieracqua ha infatti comunicato l’elevata presenza di cloruri nel servizio idrico erogato con l’acquedotto e ha disposto la distribuzione di bottiglie di acqua dolce alla popolazione.

“Per alleviare il disagio dell’utenza del comune di Andora dovuto alla presenza di elevata percentuale di cloruri nell’acqua distribuita dall’acquedotto, Rivieracqua, d’intesa con il Commissario dell’ATO Ovest Imperia, effettuerà a partire da venerdì 28 luglio e per tutto il mese di agosto, una distribuzione gratuita di acqua dolce in bottiglia”.

“Gli interessati potranno ritirare i relativi fardelli presso il magazzino comunale di via S. Lucia n° 4 ad Andora (vicinanze ex stazione ferroviaria). Il punto di distribuzione osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; la domenica mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00″ conclude il gestore.

L’iniziativa annunciata per fronte alle criticità del servizio idrico arriva nel giorno in cui il sindaco Mauro Demichelis è tornato all’attacco sul piano di emergenza per il posizionamento di serbatoi di acqua sul territorio proposto all’Asl2 e all’Ambito Imperiese: “Solo 13 cisterne per un totale di 26mila litri di acqua al giorno”.

Di fronte all’attuale situazione, l’amministrazione comunale ha ribadito come sia fondamentale l’arrivo di acqua dolce dal Roja che, insieme a quella prodotta dal dissalatore, potrebbe abbassare la presenza di cloruri nell’acqua distribuita dall’acquedotto e conseguenzialmente ridurre la necessità d’acqua sostitutiva.