Andora, non solo acqua salata: oggi stop al servizio idrico per lavori di manutenzione

Andora. Non solo la questione dell’acqua salata e i pesanti disagi per i cittadini, per Andora, infatti, ancora criticità in vista sul servizio idrico e la gestione dell’acquedotto: questo a seguito di lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della condotta idrica in via Piangrande e zone limitrofe.

Nella mattinata di oggi Rivieracqua ha annunciato che per consentire l’esecuzione degli interventi da parte del personale tecnico, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua fra le ore 10:30 e le ore 17:30: il disservizio interesserà le utenzedi via Piangrande a partire dalla rotonda posta allo sbocco del casello autostradale fino alla rotonda in località Metta, comprese quelle presenti in via Argine Sinistro e nelle località Maglio, San Rocco, Maglioni, Negri e Marino.

Nelle aree limitrofe, nello stesso arco temporale, potranno verificarsi temporanei cali di pressione.

Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire.

“Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza, precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile” afferma il gestore della rete idrica.