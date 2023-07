Andora, il 13 e 14 luglio debutta Ema Blues con i Cluster

Andora – Al via il 13 luglio 2023, l’EMA BLUES, la rassegna nata nell’ambito dell’Estate Musicale Andorese, che triplica il suo cartellone di proposte aggiungendo al programma classico anche EMA Jazz (Estate Musicale Jazz) e EMA Blues. Un salto di qualità realizzato anche grazie alla prestigiosa collaborazione fra Assessorato alla Cultura del Comune di Andora e il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, l’unico teatro di tradizione della Liguria con cui il comune ha avviato un progetto di promozione della musica che andrà oltre i programmi estivi. Le tre rassegne godono del patrocinio della Regione Liguria.

Il debutto il 13 e 14 luglio di EMA BLUES gode del patrocinio di Regione Liguria, e vede i concerti svolgersi nel centro di Andora, in piazza Santa Maria. L’Ingresso è libero. Fra gli obiettivi della rassegna riportare ad esibirsi in Liguria artisti liguri che si sono formati nel conservatorio di Genova ed stanno avendo successo in Italia e all’estero. Un esempio sono i Cluster.

Programma ANDORA IN BLUES

La rassegna debutta, giovedì 13 luglio ore 21.30, con il concerto de I CLUSTER, magnifica band vocale nata nel 2004, nota al grande pubblico per aver partecipato nel 2008 alla prima edizione di X Factor, ma che ha consolidato la sua carriera con importanti esibizioni all’Umbria Jazz e con collaborazioni con Marco Mengoni, Morgan, Fiorello, Mario Biondi sino ad arrivare ad esibirsi negli Stati Uniti a Washington e a partecipare con successo al programma televisivo Rai2, Voice Anatomy. I Cluster sono un gruppo vocale genovese fondato nel 2004 da cinque studenti del Conservatorio Paganini di Genova. Da subito, l’obiettivo della band è quello di portare la voce verso nuove frontiere, attraverso arrangiamenti innovativi e l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia. Considerato uno dei migliori gruppi vocali del paese, i Cluster hanno creato uno stile unico e inconfondibile che combina elementi di jazz, pop e fusion, il quale ha permesso loro di calcare alcuni tra i più grandi palchi in Italia, USA e Russia. Vantano collaborazione con grandi nomi della scena italiana e internazionale tra i quali Mario Biondi, Marco Mengoni, Swingle Singers, Gigi D’Alessio, Luca Barbarossa, Andrea Bocelli, Fiorello, Morgan e Giorgio Panariello, per citarne alcuni. Appuntamento in Piazza S. Maria – giovedì 13 luglio ore 21.30.

La rassegna proseguirà il 14 luglio, con Bobby Soul & Blind Bonobos. Alberto “Bobby Soul” De Benedetti è riconosciuto come una delle voci più Black della scena musicale italiana. Ha all’attivo cinque album, ha vinto la IndieMusicLike e quest’anno ha ricevuto la targa per vent’anni di carriera da indipendente. Piazza S. Maria – venerdì 14 luglio ore 21.30.