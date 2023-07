Andora, delega al demanio per Marco Giordano: accolta richiesta dei bagni marini

Andora. Accogliendo l’invito dell’associazione Bagni Marini, il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha conferito al consigliere Marco Giordano la delega al Demanio, aggiungendo anche quella alla Pesca e all’Agricoltura. Giordano vede così riconosciuto e rafforzato un impegno che non ha mai fatto mancare a beneficio di Andora e in particolare a favore dei balneari, ma anche in settori come la pesca tradizionale e l’agricoltura, che lo vedono da sempre punto di riferimento per disponibilità e competenza.

“Marco è un amministratore capace, che non si è mai tirato indietro davanti alle difficoltà, conosce in modo approfondito le esigenze delle imprese balneari che hanno chiesto e ottenuto per lui un riconoscimento ufficiale: è attivo su questo fronte e mai ha fatto mancare la sua collaborazione in ogni settore in cui ha competenze, come l’agricoltura e la pesca, perché è guidato da sincera e disinteressata volontà di fare il bene di Andora” ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis.

È stato il presidente dei Bagni Marini, Massimo Galleano a sottoporre al sindaco la richiesta di poter avere Marco Giordano come punto di riferimento ufficiale per la categoria, consegnando una lettera firmata in rappresentanza dei balneari.

“Sono onorato per questo attestato di stima da parte dell’Associazione Bagni Marini che ringrazio sentitamente – ha dichiarato Marco Giordano – Il sindaco mi ha rinnovato il suo apprezzamento per l’operato fin qui svolto e ha dimostrato di comprendere i miei intenti. Dedico da sempre il mio tempo ad Andora e lo faccio volentieri soprattutto quando posso dare un contributo concreto, essere il portavoce delle esigenze delle categorie e trovare con loro soluzioni efficaci nel più breve tempo possibile”.

Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo di maggioranza Ilario Simonetta. “A nome di tutta l’amministrazione confermo la stima verso Marco Giordano, che ben incarna lo spirito di coesione, collaborazione e concretezza che guida questa maggioranza e ogni eletto che voglia impegnarsi, disinteressatamente, per il bene dei cittadini”.