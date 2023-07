Andora, Confcommercio Savona scrive a Rivieracqua: “Troppi danni materiali ed economici per le attività”

Andora. Il problema dell’acqua continua a tenere banco ad Andora dove ai protagonisti della querelle si unisce anche Confcommercio Savona, che ha scritto una dura lettera indirizzata a Rivieracqua.

“Segnaliamo la gravissima difficoltà organizzativa e professionale che i nostri associati sul territorio di Andora, stanno affrontando, in merito alle note problematiche di carattere idrico, non solo per quanto riguarda l’approvvigionamento, ma anche per la fornitura di idoneo servizio”, si legge nella lettera.

“In alcune zone, non avere a disposizione un flusso costante e continuo di acqua, non permette di erogare servizi verso i nostri clienti, mentre invece, ancora più grave, la contaminazione diffusa di acqua salata, che rende estremamente difficoltoso il lavoro e soprattutto porta danni permanenti ai beni strumentali, quali ad esempio, macchinari, lavastoviglie, impianti di riscaldamento, condutture idriche delle attività ecc. Tutto questo, a discapito sia dell’offerta commerciale, sia dell’immagine turistica del Comune di Andora”, hanno tuonato da Confcommercio.

“Sottolineiamo anche il fatto che, ciò genera una negativa ricaduta occupazionale per il settore, impedendo alle aziende di programmare investimenti e piani di lavoro concreti, riducendo notevolmente i servizi da erogare alla clientela. Ricordiamo il vostro impegno intrapreso in passato, dove avevate garantito un sensibile miglioramento delle difficoltà, peraltro già emerse nelle annate precedenti e dove anche grazie all’intervento del Comune di Andora, che aveva messo a disposizione un dissalatore, si era riusciti a migliorare la fornitura idrica”, hanno aggiunto ancora.

“Giunti nuovamente a questa situazione, vi sollecitiamo il prima possibile a trovare le soluzioni auspicabili, per non rendere vani gli sforzi degli operatori commerciali. Ci riserviamo di valutare ulteriori azioni rafforzative a tutela dei nostri associati, al fine di non depauperare gli investimenti economici, le risorse umane e l’immagine turistica della Città di Andora”, hanno concluso da Confcommercio Savona.