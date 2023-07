Andora, associazioni furiose: “Chi ha l’acqua salata oggi ne porti un campione per protestare”

Andora. Dopo l’annuncio di ieri, con “invito a tutta la cittadinanza all’assemblea pubblica che si terrà giovedì 21 luglio, alle 20,30 presso la sala parrocchiale di San Giovanni Battista”, le associazioni tornano di nuovo con forza sul problema dell’acqua salata ad Andora.

Una nuova iniziativa verrà infatti messa in campo oggi (12 luglio) da Assoutenti, Onda ligure e Comitato acqua cara in bolletta.

“Rivolgiamo un nuovo appello urgente ai cittadini e turisti di Andora affinché intervengano numerosi oggi, alle 15, in via Roma, presso la chiesa del Cuore Immacolato, per protestare contro la grave emergenza idrica che attanaglia il territorio, portando con se un campione di acqua salata prelevata dai rubinetti delle proprie case”, hanno spiegato.

“Al fine di evitare equivoci di chi male interpreta la nostra denuncia e ci accusa di voler ingigantire un problema che potrebbe danneggiare il turismo di Andora, invitiamo tutti i cittadini che in questi giorni ci hanno segnalato la criticità. Chi viene dovrà portare con sé un campione della propria acqua sporca e/o salata. Porteremo poi i campioni all’Asl in modo da rendere evidente l’urgenza di un intervento di Riviera acqua e della Protezione civile per assicurare l’acqua potabile alla cittadinanza”, hanno concluso.

“Quando si supera la soglia della sopportabilità è logico aspettarsi da parte dei cittadini una reazione tanto forte e determinata quanto la gravità dei motivi che ne sono la stati la causa, – ha aggiunto Assoutenti Savona. – Ad Andora non sono in discussione futili capricci, ma la mancanza di un bene essenziale per la sopravvivenza di una intera Comunità quale l’acqua rappresenta”.

“Le Associazioni e i comitati, nell’alveo della fermezza e della solidarietà, si uniscono ai cittadini per una protesta pacifica ma determinata, al fine di sollecitare un intervento risolutore mancando il quale i danni sociali, economici e alla salute sarebbero di una gravità incalcolabile. Dopo che sono state eluse le iniziative proposte, richieste ed ignorate da chi dovrebbe farsene carico, non resta che il: ‘Tutti in piazza’”.

“Siamo un popolo pacifico ma non disponibile ad essere martire a causa del ‘malgoverno’ di un bene pubblico essenziale quale l’acqua rappresenta. Assoutenti Savona esprime tutta la sua solidarietà a chi vorrà partecipare alla manifestazione che si terrà ad Andora oggi ed il prossimo 21 luglio ed è disponibile, assieme ad Assoutenti Liguria, ad assistere nelle loro rivendicazioni coloro che che lo chiederanno”, hanno concluso.