Altare, il CAI 3A apre il GlassFest a Villa Rosa con due appuntamenti dedicati alla montagna 

Altare. La montagna sarà il comune denominatore della serata organizzata dal CAI 3A in apertura dall’ormai consuetò GlassFest. A Villa Rosa, venerdì 14 luglio, dalle 17.30 si terrà un evento che vede la partecipazione del CAI Centrale e Regionale, le sezioni CAI liguri e piemontesi, il Club Alpino Accademico.

La serata si svilupperà su due momenti ben differenti tra loro, eppure accomunati da uno spirito Amarcord. Il primo appuntamento sarà una forte stretta di mano, un abbraccio tenuto in sospeso per quasi cinquant’anni; mentre nella seconda parte, più intima (che seguirà ad un’apericena alla quale non sarà più possibile iscriversi vista la grandissima adesione raccolta), si ricorderà un amico attraverso i suoi scatti fotografici: il suo modo di vedere la montagna, la vita di paese, il lavoro in vetreria.

Si ripercorreranno i drammatici fatti del settembre del “77 sulla vertiginosa parete SW del Corno Stella, nel bergamasco, quando tre altaresi, sorpresi da una spaventosa tormenta di neve, furono costretti a trascorrere la notte in parete, ai piedi della quale si mise in moto una complessa operazione di salvataggio che vide coinvolti quasi trenta uomini tra Soccorso Alpino, alpinisti e membri del SAGF, il soccorso alpino della GdF.

A memoria di questa importante operazione, saranno seduti intorno ad un tavolo, stretti vicino ad uno dei salvati, una buona rappresentanza dei soccorritori di quella fortunata impresa, tra cui il forte alpinista nizzardo Jean Gounand. I protagonisti di quei fatti dialogheranno, focalizzando l’attenzione sul tema della sicurezza in montagna e sul come negli anni siano cambiate le tecniche di intervento, oltre ovviamente a ricostruire quelle ore concitate.

Dopo l’apericena si torna con il cuore in montagna, a ricordare l’amico Marino Boero attraverso una selezione di scatti dal suo sterminato archivio, messo gentilmente a disposizione e cernito dalla sua famiglia. La mostra fotografica sarà ospitata nelle sale del Museo dell’Arte Vetraria Altarese e quindi visitabile per tutta la durata del Glassfest e oltre.

Marino è stato una colonna portante dell’Associazione Alpinistica Altarese prima e del CAI di Altare poi, deus ex machina del concorso fotografico organizzato a più riprese. Questo doveroso pensiero vuole essere un omaggio al suo entusiasmo e un ringraziamento per il lavoro di anni all’interno della nostra associazione.