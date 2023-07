Allarme sicurezza a Finale Ligure, minoranza: “Vigilanza privata e più controlli”

Finale Ligure. Dopo il caso di Alassio, altra località turistica della riviera savonese al centro di polemiche sulla sicurezza e l’ordine pubblico nell’estate 2023, in particolare nelle sere e notti dei fine settimana: si tratta di Finale Ligure, dove la minoranza “Le Persone al Centro” ha formalizzato una mozione per il prossimo Consiglio comunale.

“Fin dall’insediamenro di questa legislatura cittadina il nostro gruppo ha segnalato problematiche di ordine pubblico, iniziate con episodi di danneggiamento a dehor e bar. La Giunta aveva risposto contribuendo a finanziare un servizio di vigilanza privato, anche per il rispetto delle normative anti Covid. Gli episodi occorsi nel weekend non fanno che confermare un crescendo del problema: da tempo viene segnalata una situazione da terra di nessuno in Via Bolla, episodi dj spaccio e consumo di sostanze alla luce del giorno, con le forze dell’ordine ridotte all’osso che intervengono come e quando possono” affermano dall’opposizione consiliare.

“Nell’ottica di trovare una soluzione pronta e immediata, senza puntare il dito perché non risolverebbe la delicata questione della mancanza di sicurezza che oggi Finale vive – oltre al danno all’immagine collegato . abbiamo protocollato una mozione con cui chiediamo il ripristino immediato della vigilanza privata a supporto delle forze già esistenti”.

Ma non solo, il gruppo “Le Persone al Centro” chiede “l’istituzione di un tavolo di confronto tra Consiglio comunale e cittadinanza per valutare gli interventi a lungo termine e, infine, l’attivazione presso le autorità competenti di ogni misura utile a far fronte al problema” conclude.