Albissola, torna “Pane Acciughe e Ceramica”: Bruno Gambarotta presidente di giuria del contest enogastronomico

Albissola Marina. Torna l’atteso appuntamento di mezza estate che unisce divertimento, gastronomia e ceramica. Con un ospite speciale: Bruno Gambarotta. Domani, 26 luglio, “Uga l’acciuga”, la simpatica testimonial di ceramica ideata da Monica Viglietti, artista albissolese, continuerà il viaggio gastronomico e musicale nel tempo e si immergerà anche nel

mare dei fantastici anni ’70 con un contest davvero originale e una notte magica, tutta da vivere. Grande attesa per “Pane, Acciughe e Ceramica”, manifestazione ideata da Marzia Pistacchio, Indaco eventi, AD Communications, in collaborazione con il Comune di Albissola Marina, che torna alla grande, domani, a partire dalle 18 nelle vie di Albissola Marina, proponendo una gustosa “notte bianca” floreale, ispirata dai figli dei fiori e dalla musica anni ‘70.

L’edizione 2023 è infatti dedicata al mondo dei fiori, non solo per gli allestimenti, ma anche come proposta inserita nel cibo dei ristoranti, pub, gastronomie, bar che daranno vita ad un contest enogastronomico il cui ingrediente principale sarà l’acciuga.

Per ispirare al meglio i concorrenti, alcune settimane fa si è anche tenuta, a cura del giornalista e gastronomo Claudio Porchia e di Silvia Parodi dell’Azienda Ravera Bio, una masterclass ove i partecipanti hanno potuto conoscere ed approfondire questo meraviglioso mondo dei fiori eduli. Ma veniamo all’appuntamento di domani.

L’evento si aprirà con la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Gambarotta, giornalista e scrittore: “Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai.” alle ore 17 e 30 al MuDa di Albissola Marina.

A seguire, dalle 19, sarà possibile incontrare la giuria di importanti esperti, in Pozzo Garitta dove avverrà la degustazione dei piatti e drink in gara sino ad arrivare alle ore 22 circa quando ci sarà la premiazione, sempre in Pozzo Garitta.

La giuria sarà presieduta da Bruno Gambarotta, presidente d’eccezione, Silvia Parodi, Claudio Porchia, Paola Gavarone e Alessandro Parino, membro FISAR sommelier di Varazze.

Novità per tutto il pubblico che arriverà ad Albissola per questa grande serata: lo Street Food che sarà presente in tutta Albissola Marina in modo da poter degustare ottimo cibo, drink eccellenti accompagnati dalle musiche dislocate in vari punti della città con: Eliana Zunino e Giangi Sainato, Bukowsky Funk, Sound Machinery, Surya Vintage Band e dj set Luca RSRV Esse per immergersi totalmente in un’atmosfera anni settanta.

“Ogni anno desideriamo dare un tocco diverso alla manifestazione, una nota che possa caratterizzare il nostro evento” spiegano entusiasti e pronti gli organizzatori “siamo contenti che questa manifestazione sia sempre una gara appassionata ma, soprattutto, che attiri ogni volta un grande pubblico che ama il nostro territorio e la nostra simpatica “Uga l’acciuga” che ormai tutti conoscono come simpatico simbolo. Vi aspettiamo anche quest’anno perché sarà davvero un’edizione speciale”.