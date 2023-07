Albissola, salva un bambino in mare che non riesce a tornare a riva

Albissola Marina. In mare gente che faceva il bagno nell’ affollata domenica di ieri ce n’era parecchia, ma qualcosa ha catturato la sua attenzione. Mentre era in acqua con i suoi figli ha visto che un bambino, sceso dalla boa, stava facendo fatica a tornare a riva. Così un finanziere non ha esitato un secondo e, a grandi bracciate, lo ha raggiunto e portato in salvo.

È successo verso le 13, quando il piccolo, intorno ai 10 anni, per ritornare in spiaggia, si è trovato in difficoltà non riuscendo più a stare a galla. Così l’ispettore della Guardia di Finanza di Savona, fuori dal servizio che accompagnava i propri tre figli alla boa, vedendolo in difficoltà si è immediatamente lanciato in suo aiuto e lo ha trasportato verso riva dove è stato immediatamente soccorso.

Storia a lieto fine. Il bambino sta bene.