Albissola Marina in festa per la Bandiera Blu: sul lungomare giochi, laboratori e musica

Albissola Marina. Il Comune di Albissola Marina festeggia anche quest’anno il conseguimento della Bandiera Blu con una serata ricca di iniziative legate alla sostenibilità ambientale e alle produzioni tipiche locali. L’appuntamento è per Venerdì 21 luglio dalle 21.00, sul Lungomare degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale.

L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua (CEA) con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

“La Liguria…nel piatto!”: laboratorio pratico gratuito ed aperto a tutti sulla tradizionale preparazione della panissa ligure, con degustazione a tema. Con la guida dello chef Giorgio Baracco, sarà possibile assistere ad una dimostrazione pratica di preparazione della panissa, scoprendo tutti i segreti e la storia di questo piatto povero ma nutriente, fatto di ingredienti semplici, che è una vera e propria istituzione della cucina ligure e che si può gustare in molteplici modi. Chi lo desidera, potrà cimentarsi personalmente nella preparazione, con la guida dello chef. Al termine, degustazione con assaggi di piatti tipici della tradizione ligure. Laboratorio e degustazione sono gratuiti.

“Ludobus giocosamente”: la passeggiata si riempie di colori, risate e divertimento con tantissimi giochi tutti realizzati in materiali poveri e di recupero. Una numerosa serie di giochi in legno di ideazione originale e giochi da esterno: piste per le biglie, cornhole, calcetti a elastico, labirinti giganti, trampoli, trottoloni, giochi di lancio, giochi di destrezza, di movimento e abilità; tanti giochi antichi e della tradizione popolare: campana, tiro alla fune, lippa, elastici, bocce…; giochi di diverse tradizioni etniche. E ancora tavolieri, giochi di carte, di strategia e fortuna per tutte le età.

Intrattenimento musicale con Edo Nocco live in Trio. Presentazione del primo disco “Caratteri Difficili”; Opening: maniviola; Dj set: aritmico.