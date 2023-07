Albisola, il premio “Sansobbia” al conduttore Fabio Fazio

Albisola. Ieri sera nella splendida cornice del giardino della Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti Albisola, sede privata del Museo Diffuso, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’associazione “Cenacolo degli Alfabeti”, la presentazione del progetto “Artù Artieri Ritrovati Tutti Uniti” per lo sviluppo dell’arte ceramica indirizzato ai giovani e infine la consegna del premio “Sansobbia” al noto conduttore televisivo savonese Fabio Fazio.

Il premio Sansobbia viene assegnato a una persona distintasi per il suo amore ad Albisola e in particolare per la storia produttiva e artistica della ceramica e si inserisce nella tradizione albisolese che ha visto insigniti dal 1952 in poi vari personaggi.

Riconoscimenti sono andati a Lucio Fontana, Agenore Fabbri, Tullio d’Albisola, Mario De Micheli, Aligi Sassu e altri artisti e intellettuali che, come Fazio, hanno amato la cittadina del levante savonese con riferimento proprio alla tradizione ceramista.

E per il Muda albisolese sarà un’estate di eventi, mostre e festeggiamenti: quest’anno le fabbriche di ceramica Mazzotti hanno festeggiato il loro 120esimo anniversario. Per l’occasione, da un’idea di Tullio Mazzotti e Giovanni Rossello, quarta generazione dei Mazzotti ceramisti e attuali proprietari delle fabbriche, è stato stampato un volume che riassume questi 120 anni di produzione ceramica.

Ma non solo, al Museo della Ceramica di Savona fino al 10 settembre potrete vedere una Project room dedicata al racconto dell’importante storia della ditta.