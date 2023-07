Albisola, da bando Pnrr 500mila euro per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici

Albisola Superiore. Grazie alla partecipazione a un bando PNRR il Comune di Albisola Superiore ha ottenuto finanziamenti per intraprendere lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport e per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè”.

Si tratta di un contributo di un valore pari a 550.000,00 euro del Ministero dell’Interno ex art. 1 comma 139 della legge n. 145/2018 – Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici – confluito nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

– Opere per la sostituzione della pavimentazione in gomma esistente sui gradoni e sul campo da gioco della palestra grande;

– Opere per l’installazione di un impianto di rivelazione e allarme incendio in tutti i locali del plesso scolastico, conformemente alle prescrizioni contenute nella deroga rilasciata dalla Direzione regionale Liguria;

– Opere per l’adeguamento del locale archivio della Scuola elementare ubicato al terzo piano;

– Opere di completamento della palestra.

Spiega il sindaco Maurizio Garbarini: “La ricerca di bandi e finanziamenti e l’impegno a redigere progetti da poter candidare allo scopo di reperire risorse economiche per dare vita a importanti operazioni per la nostra città in questo periodo storico, dove lo strumento del PNRR rappresenta una opportunità irripetibile, è un dovere per chi amministra. In questo caso, si pone in linea con il nostro mandato politico che, già nel programma elettorale, riportava la volontà di ricerca di fondi pubblici o privati, nazionali o europei, per sviluppare nuove progettualità.”

L’amministrazione, insieme agli uffici comunali, ha lavorato alacremente al fine di predisporre progetti da poter candidare alle prime opportunità idonee per ottenere finanziamenti e contributi per importanti interventi sul territorio.

“Coerentemente con la settorialità degli avvisi dei bandi del PNRR, abbiamo dato priorità a interventi specifici: la fruibilità delle nostre strade e dei nostri marciapiedi, con l’abbattimento di gran parte delle barriere architettoniche, pensando alle mamme con bambini, agli anziani e ai diversamente abili. Ma anche la sicurezza con il progetto dell’adeguamento dell’impianto antincendio dell’istituto scolastico e la riqualificazione del palazzetto dello sport, continuando così a garantire la tranquillità dei nostri studenti e confermando la reputazione della nostra scuola come una delle più sicure e accoglienti della Provincia”, conclude il Sindaco.

“E’ una grande soddisfazione aver ottenuto questo finanziamento perché si prospetta come un’enorme opportunità non solo di riqualificazione architettonica del nostro palazzetto dopo tanti anni, ma anche come un grande stimolo per le realtà sportive che lo utilizzano per allenamenti e competizioni, quali la 2A Ginnastica artistica e l’Albisola Pallavolo. Quest’ultima, nella prossima stagione sportiva, vedrà la prima squadra femminile militare ancora in serie B e la squadra maschile in serie C e, anche per questo, siamo certi che poter contare su un nuovo spazio dove disputare le loro partite in casa, sarà una grande spinta per fare ancora meglio. E così varrà per tutto il settore giovanile, famiglie e atleti che saranno lieti di praticare il loro sport in un ambiente rinnovato, sicuro e ancor più accogliente”, dichiara l’Assessore allo Sport, Luca Ottonello.