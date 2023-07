Albisjazz, prosegue l’evento che coinvolge musicisti di fama internazionale: domani previsti cinque concerti tra Albissola e Savona

Albissola Marina. Domani, martedì 4 luglio, prosegue la settimana di AlbisJazz con cinque appuntamenti, tra Albissola Marina e Savona.

Musica live durante l’ora di cena (20:00 – 21:30) con la DinnerJazz ai Birrattieri di Savona (al piano terra dell’ex Ju-Bamboo) in compagnia degli allievi della masterclass e della pianista Chiara Nicora e, ad Albissola Marina, in tre piazze del centro storico, dalle 20:00 alle 21:30: in Piazza del Popolo con Dino Cerruti (contrabbasso) ed Enzo Zirilli (batteria), Piazza Leuti con Emanuele Cisi (sax) e Riccardo Fioravanti (basso) e Piazza Sisto IV con Eleonora Strino (chitarra) e Giampaolo Casati (tromba). Dalle 22:00 alle 23:30, Jam session allo storico Pozzo Garitta, nell’ambito del calendario “Pozzo Garitta Extra”. All’inizio, ci sarà il pianista Dado Moroni, ma nel corso della serata arriveranno tutti gli altri maestri e allievi.

La terza edizione di «AlbisJazz» dall’1 al 6 luglio 2023 porterà nelle Albisole nove grandi artisti del panorama jazz internazionale: Eleonora Strino, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Riccardo Fioravanti, Enzo Zirilli, Giampaolo Casati e Dino Cerruti. Super ospite il pianista Danilo Rea e il contrabbassista olandese Joris Teepe.

L’originale rassegna musicale dedicata alla musica jazz è organizzata dall’associazione “La Bella Brezza” in collaborazione con l’associazione Note e Natura di Cuneo, con la direzione artistica di Dado Moroni e Gianmaria Bonino, grazie al contributo della Fondazione De Mari e di Banca Generali, in collaborazione e con il patrocinio di Regione Liguria, dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona, e il progetto Erasmus+.

Per tutti gli aggiornamenti, www.albisjazz.it oppure le pagine Facebook e Instagram de “La bella brezza”. Tutte le serate nelle due Albisole sono a ingresso libero.