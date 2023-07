Albenga torna nel Medioevo, è il giorno del Palio Storico: ecco tutto quello che c’è da sapere

Albenga è ormai pronta al salto indietro nel tempo, fino al Medioevo: il conto alla rovescia è passato dai giorni alle ore, ed è ormai tutto pronto per l’inizio del tanto atteso Palio Storico, manifestazione principe dell’estate ingauna, che prenderà il via nella serata odierna.

La Città delle Torri, da oggi e per 4 giorni, infatti, tornerà ufficialmente al 1227, anno in cui il Vicario Imperiale Tommaso I di Savoia giunse ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.

Corteo storico, Palio dei Quartieri, spettacoli di giocolieri, musici e animatori, giullari e mangiafuoco, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri e armigeri alle porte animeranno la Albenga per l’edizione numero 13 dell’evento, in programma da oggi (20 luglio) al 23 luglio.

LE CANTINE DEL CENTRO STORICO

Ma il Palio Storico di Albenga, oltre a spettacoli, giochi ed eventi, è anche buona cucina. Quest’anno ci sono ben 41 cantine pronte a deliziare i palati oltre a 4 taberne fuori dalle mura (controviale di Piazza del Popolo). Si può scaricare la mappa direttamente sul telefono cliccando il seguente link.

SPETTACOLI E ANIMAZIONE

Previsti, come da tradizione, grandi spettacoli di giulleria, musica e fuoco nelle vie e piazze del centro storico. La piazza principale, Piazza San Michele, ospiterà per le quattro sere le gare del Palio dei Quartieri alternati da momenti di animazione e musica e, nella seconda parte delle serate di venerdì 21 e sabato 22 luglio, due spettacoli teatrali molto suggestivi a cura dell’Associazione culturale La Duecentesca.

Accompagnano le quattro serate gli artisti: Sonagli di Tagatam, Compagnia del Coniglio, Milfo Lo Buffon Giullare e Leo Gobbo, Pyroetnico, Il Paggio dei Clerici Vagantes, Il mondo delle Ali, Pierpaolo Pederzini, Ianna Tampé, i Tamburini del Podestà, gli artisti e rievocatori dell’Associazione Culturale La Duecentesca.

Molte le aree allestite: dalla Piazza dei Leoni, con il mercato storico rievocato e curato dai Rievocatori Ingauni, alla piazza IV Novembre e Via Enrico d’Aste che ospita le banchi storici e bancarelle a tema con mercanti e artigiani medievali provenienti da tutta Italia con angoli dedicati alla didattica e laboratori.

I QUARTIERI

I Quartieri: San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia si sfideranno nelle gare del “Palio” – tiro con l’arco, la famiglia medievale, il tiro alla fune e il neonato gioco della sassaiola- e nella gara della “Storicità” che vedrà gli stessi battersi sui differenti allestimenti e mestieri rievocati. Ricordiamo che esistono due realtà distinte: la classifica delle gare del Palio (i quattro giochi) e la classifica della gara storicità.

Il vincitore assoluto della gara storicità, ossia il Quartiere più premiato sommando i punteggi delle quattro categorie in gara, riceverà il nuovo premio “Peirano”, offerto dal main sponsor Peirano Bevande.

GLI INCONTRI

Presenti anche tanti incontri collegati alla rievocazione storica. Tre gli appuntamenti culturali con: Dott. Federico Marangoni, Dott.ssa Viviana Moretti e il nostro responsabile alla storicità Dott. Nicolò Staricco. Tutti gli incontri si svolgeranno all’auditorium San Carlo in collaborazione con Comune di Albenga, Fondazione Oddi e Mway Communication & Events.

LE ATTRAZIONI OFFERTA DAI QUARTIERI

NEL QUARTIERE SAN SIRO (in Piazza San Domenico): una “micro industria“ medievale legata alla lavorazione delle pelli. Un laboratorio di conciatura in cantina al chiuso con annessa una parte all’aperto più scenica e dimostrativa. All’interno del chiostro un antico mercato. Il Quartiere inoltre, venerdì, sabato e domenica, ospiterà i falconieri del Mondo nelle Ali, dove sarà possibile vedere da vicino rapaci diurni e notturni.

NEL QUARTIERE SAN GIOVANNI (in Piazza dei Leoni): un “momento rievocativo” nel quale diverse figure interagiscono tra di loro ricreando ciò che potrebbe essere stata una scena di vita quotidiana del XIII secolo e in particolare verrà ricostruito la bottega e i banchi dedicati alla vendita della cera.

NEL QUARTIERE SANTA MARIA (in Piazza dei Leoni): uno spaccato di vita quotidiana con “La Mescita del Vino”. Velari storici sotto cui verrà ricostruita l’antica Bottega del Vino. Verranno mostrate quali bevande erano consumate e arricchivano le tavole medioevali. Il Quartiere sarà allestito con botti, viti e accessori inerenti al mestiere scelto, la bottega del Bottaio.

NEL QUARTIERE SANT’EULALIA (in Piazza Trincheri): un “antico mercato”, banchi espositivi e il mestiere del Cartaio, la produzione della carta, dalla pasta di stracci, dando vita ad una piccola cartiera.

I GIOCHI

Per i giochi quest’anno sono stati confermati i tre grandi classici della tradizione del Palio: il Tiro con l’arco, organizzato anche quest’anno dall’associazione culturale “Compagnia d’Arme Luporum Filii” guidata dal presidente Michele Agostini, nell’area esterna del plesso scolastico delle scuole Paccini, poco fuori le mura; il gioco della “Famiglia medievale va alla vendemmia”, una classica staffetta a squadre dove i vari componenti della famiglia dovranno posizionare e spostare diversi oggetti nel corretto ordine e nel minor tempo possibile; il tiro alla fune, vera anima del tifo dei quartieri e di tutti gli spettatori nel cuore di Piazza S. Michele.

La novità di quest’anno è la Sassaiola, antico gioco popolare che ricorda le goliardiche battaglie a palle di neve. Il gioco vedrà i quartieri alternarsi, come per gli altri giochi, all’interno del campo di Piazza S. Michele con l’obiettivo di colpire i propri avversari con dei piccoli sacchetti di farina: ogni volta che un giocatore verrà colpito sarà escluso dal campo. Due giocatori per ogni quartiere, e uno di supporto all’esterno che si occuperà di rifornire i propri compagni dei proiettili, si sfideranno in tre rapide manches consecutive e vincerà il Quartiere che otterrà il maggior numero di vittorie e riuscirà a eliminare per primo i due giocatori avversari per ogni singola gara.

PALIO DEI BAMBINI

Torna anche il “Palio dei bambini” con giochi e allestimenti dedicati in Piazza del Popolo presso l’accampamento degli Ospitalieri (Caffè “Ai Giardinetti”), dove per le quattro serate famiglie e bambini potranno godere di uno spazio a loro interamente dedicato. Novità, sempre dedicata ai bambini e alle famiglie, i laboratori creativi a cura di Linda Castiglione dove, ogni giorno dalle 18, sarà possibile cimentarsi in abili artisti/costruttori e vestire i panni di principesse o cavalieri.

GRAN CHIUSURA

Grande chiusura, lunedì sera, 24 luglio, con il Gran Banchetto Medievale in Piazza Trincheri, in collaborazione con 8Food. Una vera cena con menù dedicato dove si potrà rivivere l’atmosfera di corte comodamente seduti con spettacoli unici che accompagneranno tutta la serata. I biglietti sono in vendita sul sito (www.rievocatoriingauni.it), presso il ristorante 8Food (Piazza Trincheri), il Caffè letterario Ai Giardinetti (Piazza del Popolo) e Silvana Idee Per La Casa (via medaglie d’oro 85).

INFO E ORGANIZZAZIONE

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili: sul sito www.paliostoricoalbenga.it e www.rievocatoriingauni.it e www.scoprialbenga.it e sui canali social ufficiali @paliostoricoalbenga (Facebook – Instagram – TikTok).

Il “Palio Storico di Albenga” è organizzato: dal Comune di Albenga, dall’A.P.S. Rievocatori Ingauni, Quartiere San Giovanni, Quartiere San Siro, Quartiere Sant’Eulalia e Quartiere Santa Maria, Mway Communication & Events e il Caffè Letterario Ai Giardinetti.