Albenga. Ad Albenga via il tanto atteso palio storico, un salto indietro nel tempo, fino al Medioevo. La Città delle Torri, da oggi e per 4 giorni, infatti, tornerà ufficialmente al 1227, anno in cui il Vicario Imperiale Tommaso I di Savoia giunse ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova (QUI tutti i dettagli).

Da questa sera fino al 23 luglio il centro ingauno sarà animato dal corteo storico, Palio dei Quartieri, spettacoli di giocolieri, musici e animatori, giullari e mangiafuoco, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri e armigeri alle porte. Ma il Palio Storico di Albenga, oltre a spettacoli, giochi ed eventi, è anche buona cucina. Quest’anno ci sono ben 41 cantine pronte a deliziare i palati oltre a 4 taberne fuori dalle mura (controviale di Piazza del Popolo). Si può scaricare la mappa direttamente sul telefono cliccando il seguente link.

La piazza principale, Piazza San Michele, ospiterà per le quattro sere le gare del Palio dei Quartieri alternati da momenti di animazione e musica e, nella seconda parte delle serate di venerdì 21 e sabato 22 luglio, due spettacoli teatrali molto suggestivi a cura dell’Associazione culturale La Duecentesca.

Molte le aree allestite: dalla Piazza dei Leoni, con il mercato storico rievocato e curato dai Rievocatori Ingauni, alla piazza IV Novembre e Via Enrico d’Aste che ospita le banchi storici e bancarelle a tema con mercanti e artigiani medievali provenienti da tutta Italia con angoli dedicati alla didattica e laboratori. Grande chiusura, lunedì sera, 24 luglio, con il Gran Banchetto Medievale in Piazza Trincheri, in collaborazione con 8Food. Una vera cena con menù dedicato dove si potrà rivivere l’atmosfera di corte comodamente seduti con spettacoli unici che accompagneranno tutta la serata. I biglietti sono in vendita sul sito (www.rievocatoriingauni.it), presso il ristorante 8Food (Piazza Trincheri), il Caffè letterario Ai Giardinetti (Piazza del Popolo) e Silvana Idee Per La Casa (via medaglie d’oro 85).