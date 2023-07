Albenga, lavori di pulizia straordinaria nell’alveo del fiume Centa

Albenga. Nella giornata di ieri è stata effettuata una pulizia straordinaria con rimozione dei rifiuti (anche ingombranti) dall’alveo del fiume Centa, ad Albenga.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Il sindaco Riccardo Tomatis ha firmato apposita ordinanza – necessaria per poter intervenire in un’area di competenza della Regione Liguria come è l’alveo del fiume Centa – al fine di ripulire l’intera zona.Grazie alla collaborazione della SAT e dei nostri operai abbiamo potuto rimuovere e smaltire i rifiuti, anche ingombranti, che, oltre a creare una situazione di degrado, potevano ostacolare il deflusso dell’acqua”.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Queste azioni permettono, non solo di ripulire e quindi salvaguardare il decoro della nostra città, ma anche di intervenire in maniera fattiva sotto il profilo della sicurezza attraverso lo sgombero di eventuali accampamenti abusivi.Dobbiamo comunque distinguere la criminalità da comportamenti che, invece, pur non costituendo reato, rappresentano situazione da contrastare. Grazie alla pulizia, il miglioramento dell’illuminazione (in tal senso abbiamo effettuato diversi interventi installando faretti in alcune delle zone più sensibili), il potenziamento della videosorveglianza, azioni di presidio del territorio e di sensibilizzazione stiamo intervenendo in maniera fattiva proprio su questo punto”.