Albenga, Ciangherotti: “Viale 8 Marzo sempre più trascurato, area canina fuori controllo e dimenticata”

Albenga. “Chissà se anche questa volta, proprio come avvenuto recentemente per il parcheggio di via Milano, inaugurato in tempo record (dopo mesi di stallo) a seguito di un articolo denuncia comparso online, assisteremo ad un nuovo miracolo pre-elettorale dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis”. Lo scrive il consigliere comunale e coordinatore locale albenganse di Forza Italia Eraldo Ciangherotti denunciando “la situazione di degrado e abbandono di Viale 8 Marzo e dell’area canina ivi presente”.

Spiega il capogruppo ingauno: “Da mesi continuo a ricevere segnalazioni sulle pessime condizioni della zona intorno all’area canina di viale 8 marzo. Dopo aver fatto presente più volte il problema alla maggioranza, speravo in un intervento risolutivo nell’interesse di tutta la collettività, e invece, come sempre, silenzio assoluto”.

“Eppure le immagini parlano da sole – sottolinea Ciangherotti -. Uno spazio pubblico, frequentato ogni giorno da famiglie con bambini e animali, privo di qualsiasi tipo di manutenzione ordinaria. Sporcizia, degrado e completa mancanza di controlli rendono quell’area il luogo ideale di vagabondi e spacciatori di droga”.

Ciangherotti invita la giunta ad “ascoltare le istanze che provengono da chi, ogni giorno, frequenta quelle zone. Da troppo tempo le proteste di questi cittadini albenganesi cadono nel vuoto, totalmente ignorate da un sindaco e da una amministrazione presuntuosi e che si dimostrano ogni giorno che passa sempre più lontani dalla realtà” conclude il consigliere.