Albenga, Ciangherotti: (FI): “Per via Milano solo annunci e un parcheggio incompiuto”

Albenga. “Un’area dimenticata, proprio come i cittadini albenganesi privati dei servizi che un’amministrazione seria e capace dovrebbe garantire”. Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia, commenta lo stato dei lavori nell’area di via Milano, ad Albenga.

Secondo l’esponente forzista, “siamo di fronte all’ennesima opera incompiuta della giunta Tomatis, con disagi evidenti per tutti i residenti di quel quartiere, dove, peraltro, vivono moltissime persone costrette a parcheggiare altrove. Inutile ricordare che quei parcheggi sarebbero anche un’ulteriore opportunità di lavoro per i commercianti del centro storico e d’intorni”.

“Solo tanti annunci – prosegue il capogruppo ingauno -, come ormai ci ha abituati in questi oltre quattro l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis. Il risultato in via Milano è sotto agli occhi di tutti. Un parcheggio senza macchine e i lavori che procedono, dopo quasi un anno, incredibilmente a rilento. Per quale ragione, poi?”.

Fa notare ancora il consigliere albenganese: “Per i residenti di via Milano – conclude Ciangherotti – la speranza è tutta nella partenza della campagna elettorale. Solo così, forse, il sindaco Tomatis inizierà a interessarsi e a ricordarsi di quella zona. Fortunatamente mancano ancora pochi mesi, poi i cittadini albenganesi potranno ricordare al sindaco Tomatis l’elenco delle vere priorità per una città come Albenga”.