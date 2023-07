Albenga, Ciangherotti (FI): “Buca pericolosa in via degli Orti e l’amministrazione interviene con un tapullo horror”

Albenga. “Quando si tratta di lavorare con i piedi l’amministrazione comunale albenganese spicca per il suo talento naturale che la contraddistingue dall’inizio di questo dimenticabile mandato. Nei giorni scorsi ho segnalato la presenza di una piccola ma potenzialmente pericolosa buca in via degli Orti. L’intervento di ripristino del manto stradale è stato sì realizzato, ma quando ho visto le immagini che mi hanno inviato alcuni residenti non sono riuscito a credere ai miei occhi”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

La buca è stata segnalata al capogruppo albenganese da alcuni cittadini: “Era difficile peggiorare la situazione – spiega Ciangherotti -, anche perché non si trattava di certo di un lavoro particolarmente complicato, eppure il raccapricciante risultato è quello che si vede dalle immagine”.

Aggiunge il capogruppo ingauno: “Ho voluto recarmi personalmente sul posto per condividere con i residenti il risultato dell’intervento. La pezza è stata peggiore del buco, mentre permane la situazione di pericolo per chi percorre quel tratto di strada a bordo di biciclette e motorini”.

“Invito il sindaco Tomatis a prendere visione del capolavoro realizzato a pochi passi da casa sua – conclude l’esponente forzista -. Temo che anche per quest’anno la sua giunta sia rimandata agli esami di riparazione della scuola di tapulleria. Per la bocciatura definitiva attendiamo con fiducia il 2024, anno in cui, finalmente, la parola tornerà ai cittadini albenganesi”.