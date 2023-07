Albenga, alla scuola Pro Art Studio Danza due giorni di stage con in palio una borsa di studio

Albenga. La maestra Alessandra Celentano e tanti altri ballerini professionisti saranno ad Albenga per due giornate di stage di danza e una straordinaria possibilità per i giovani dagli 8 ai 13 anni: una audizione gratuita con in palio una borsa di studio.

Questo weekend (sabato 22 e domenica 23 luglio) la scuola Pro Art Studio Danza nella sede via Carloforte 60/A aprirà le sue porte, in occasione dei 10 anni dall’apertura, offrendo una grande possibilità a tutti i ballerini del territorio che, oltre a poter conoscere grandi nomi del mondo della danza (Alessandra Celentano, Simone Nolasco, Stefania Pigato e Alessio Di Stefano) potranno aggiudicarsi uno speciale premio al talento consistente in una borsa di studio per perseguire il loro sogno.

Si potrà accedere all’audizione, a partire dagli 8 anni tramite prenotazione gratuita, al 3285690222.

Le selezioni si svolgeranno in sede con commissione esterna nella giornata di sabato 22 luglio