Albenga 2024, l’Udc pronta a correre da sola: “Non faremo solo rappresentanza. Siamo aperti a tutte le persone moderate e di centro”

Savona. Nei giorni scorsi si è riunita la direzione provinciale dell’Udc, allargata ai responsabili comunali. Durante la riunione è stata ampiamente esaminata la situazione politica con particolare riferimento alle prossime elezioni comunali in provincia di Savona.

Dopo un dibattito ampio ed articolato, nel quale sono intervenuti tutti i presenti, portatori delle esigenze e degli orientamenti delle varie realtà locali della provincia, e in particolare nella città di Albenga, la direzione provinciale Udc di Savona ha deliberato “l’opportunità di presentare, nella cittadina ingauna, una propria lista autonoma aperta a tutte le persone moderate e di centro”.

L’assemblea ha anche sottolineato come “qualsiasi siano comunque gli scenari elettorali, l’Udc sarà unito nella convinzione che la linea politica ‘di centro’, perseguita con forza dal segretario politico Lorenzo Cesa e dal consiglio nazionale, dove fra i componenti c’è il segretario provinciale di Savona, Roberto Pizzorno, ha trovato e troverà in futuro sempre più ampi consensi ed adesioni in quanto garantisce più ampi spazi di libertà e di libera espressione”.

Afferma il segretario provinciale dell’Udc di Savona, Roberto Pizzorno: “Su Albenga, insieme al coordinatore Cosimo Luppino, abbiamo persone radicate sul territorio che hanno voglia di mettersi in gioco per il bene della città. Di una cosa siamo sicuri. Non faremo sola rappresentanza – conclude Pizzorno – ma avremo una lista con tanti uomini e donne della società civile, economica e del commercio, che hanno voglia di dare una svolta ad Albenga. Nei prossimi giorni dovremo incontrare le forze che animano il centro destra per proporre un candidato autorevole alla carica di sindaco”.

Secondo voci vicine al centro destra l’Udc avrebbe già il nome del candidato o candidata da presentare alle forze alleate.