Alassio. È stata inaugurata nel pomeriggio sul celebre Muretto di Alassio la Piastrella dedicata ai quattro fratelli Berrino, Mario, Giorgio, Elio e Adriano.

Una cerimonia molto partecipata, con decine di presenti (tra loro tutta la “nuova generazione dei Berrino): il vicesindaco Angelo Galtieri, una nutrita delegazione dell’amministrazione comunale, il comandante della polizia locale di Alassio Francesco Parrella, lo storico Pier Franco Quaglieni ed anche Antonio Ricci insieme alla moglie Silvia Arnaud.

Il riconoscimento ai quattro fratelli Berrino nasce dopo il rifacimento del Muretto, dove sono stati aperti nuovi spazi e realizzata una nuova edicola: “Mario, Giorgio, Elio e Adriano sono stati importantissimi per Alassio – ha detto Angela Berrino, figlia di Mario -. È stato un lavoro difficile, ma grazie all’aiuto della pittrice De Palma, che ha reinterpretato una fotografica degli anni ’60, siamo riusciti a far realizzare dalla Fornace Curti di Milano questa Piastrella”.

“Quando è mancato mio papà – ha ricordato ancora Angela Berrino – tanti si sono chiesti come mai non fosse presente la firma di Mario Berrino che aveva inventato il Muretto. Il professor Quaglieni allora disse che la firma di Mario Berrino era il Muretto, ed effettivamente era così. Finalmente questa Piastrealla celebra i fratelli Berrino e dà il giusto risalto a tutto quello che hanno fatto per il turismo alassino”.

Dello stesso avviso anche il vicesindaco di Alassio Galtieri: “È un momento storico, ma è soprattutto una riunione di famiglia. È bellissimo vedere tutto il clan familiare che si è riunito per omaggiare i quattro fratelli che hanno fatto la storia degli anni ’60 ad Alassio. Un ricordo bellissimo che stra-meritavano. Un riconoscimento sia affettivo che istituzionale”.