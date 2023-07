Alassio, chiusura Carrefour in orario notturno. Il sindaco Melgrati: “Pronta l’ordinanza”

Alassio. E’ stata avviata la procedura amministrativa per la chiusura del Carrefour di Alassio di via G. Bosco dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo. Lo ha annunciato il sindaco Marco Melgrati a seguito di numerosi assembramenti di giovani in orario notturno, specie nei fine settimana, nei quali non sono mancate risse e altri episodi dannosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, compresi anche alcuni furti.

Il primo cittadino alassino ha avuto un primo confronto con il direttore del Carrefour in merito alla richiesta avanzata dall’amministrazione alassina: “Auspico che si possa trovare una soluzione per garantire una estate tranquilla e sicura” ha detto Melgrati, che è pronto a varare una specifica ordinanza nel caso non si arrivasse alla chiusura sollecitata per arginare fenomeni di illegalità e disturbo della quiete pubblica.

Nel mirino del market alassino l’orario continuato, che genera la presenza di gruppi di giovani turisti e stranieri del comprensorio.

L’iniziativa si unisce anche all’ordinanza, valida da venerdì 30 giugno a domenica 10 settembre 2023, che vieta di vendere e somministrare per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualsiasi tipo di contenitori nei seguenti periodi: dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, comprese festività infrasettimanali.

“Sono consapevole che il supermercato ha magari già programmato la sua attività estiva, con relativo personale, con un determinato orario di apertura, tuttavia la situazione impone dei provvedimenti urgenti – anche per scongiurare episodi gravi –, con la possibilità di trovare un accordo per la chiusura solo nei fine settimana per il mese di luglio e poi per i giorni più caldi di agosto”.

“Si tratta di una necessaria azione preventiva rivolta alla sicurezza di una zona comunque sensibile per la nostra cittadina nei mesi estivi” conclude il sindaco alassino, pronto in caso contrario all’ordinanza di chiusura coatta del Carrefour (valida per 30 giorni ma con l’opzione di rinnovarla per altri trenta).