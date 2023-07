Alassio, al Diana Grand Hotel una cena per aiutare l’ospedale Gaslini: Charity Dinner con vip e chef stellati

Alassio. Al Diana Grand Hotel di Alassio, una cena per aiutare l’ospedale Gaslini: una Charity Dinner con vip e chef stellati. L’appuntamento è per domenica 23 luglio, alle 20: sarà una serata cucinata con il cuore per i bambini dell’ospedale Gaslini di Genova, uno degli ospedali pediatrici più grandi d’Italia e d’Europa, la cui vocazione assistenziale e di ricerca di livello internazionale necessita sempre di un costante supporto e sostegno economico. Questa l’idea dello chef Ivano Ricchebono del The Cook di Genova insieme ai colleghi e amici della trasmissione televisiva di Rai 1 “È sempre mezzogiorno!” di Antonella Clerici Giampiero Fava, Fulvio Marino, Sergio Barzetti.

“Abbiamo pensato di contribuire alla missione di Gaslininsieme e potevamo farlo usando le nostre mani e la nostra fantasia in cucina. La speranza è che serate come questa possano diventare un appuntamento ricorrente ogni stagione. Non è mai abbastanza donare a chi ne ha bisogno”, ha spiegato lo stesso Ricchebono.

“Siamo davvero grati al grande chef Ivano Ricchebono e a tutti i suoi colleghi per aver organizzato questa iniziativa coinvolgendo tanti amici ed aver pensato a Gaslininsieme, la fondazione per la raccolta fondi dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Spero ci siano tante persone per trascorrere una serata glamour e al tempo stesso solidale”, il commento di Maurizio Luvizone, segretario generale di Gaslininsieme.

Uno showcooking per gli ospiti sarà inscenato proprio da Ivano Ricchebono insieme a Giampiero Fava, Fulvio Marino, Sergio Barzetti durante il momento dell’aperitivo per poi passare nelle cucine del Diana GH e preparare 3 piatti ciascuno per la serata. Al dolce ci penserà invece un altro nome noto: Alfio Bottaro, ospite della serata, mentre Andrea Amadei sarà il somellier della cena. Sono stati proprio loro che hanno pensato di chiedere a Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti di fare da madrine d’eccezione a questa charity dinner.

L’iniziativa sarà interamente ospitata da Stefano Ugolini padrone di casa del Diana Grand Hotel e già quartier generale di molti eventi estivi, che ha affermato: “Contribuire alla missione di Gaslininsieme mettendo a disposizione la terrazza del Diana Grand Hotel è per noi un onore e un grande piacere poter ospitare per un evento così importante per la raccolta fondi a favore dei bambini del Gaslini di Genova. L’idea di Ivano Ricchebono e degli Chef di “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici è stata da noi immediatamente accolta e ci auguriamo possa diventare un appuntamento ricorrente vista la finalità nobile e meritevole della serata”.

La serata, condotta dal presentatore di Ligyes 2023 Christian Floris, vedrà anche come special guest Simona Izzo e Riky Tognazzi reduci dalla serata del Molo Bestoso di sabato 22 luglio e dalla firma della piastrella sul Muretto di Alassio.

Sempre in ottica di solidarietà nel corso della serata l’eclettico artista Rudy Mascheretti, in arte Rudy Mas, dipingerà un quadro usando la sua dirompente tecnica Beat Art e verrà poi battuto all’asta: il ricavato verrà devoluto sempre alla Fondazione Gaslininsieme. Il tutto con l’accompagnamento musicale live di Alma Jazy.

Per prenotazioni e informazioni: hotel@dianagh.it – 0182.642701.