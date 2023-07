Alassio, al Caffè Roma Garden la consegna del premio “Arascin dell’anno”

Alassio. Un premio, l’Arascin, ideato da Dolores D’Avanzo, nato per ricordare grandi figure alassine che hanno segnato in modo positivo e innovativo la vita della cittadina ligure. Il premio sarà consegnato venerdì 14 luglio alle ore 21 al Caffè Roma Garden e consiste in un minerale diverso ad ogni edizione ed è nato per conservare la memoria del geologo professor Francesco Scarpati.

Una storia d’amore, dedizione e fedeltà agli ideali del noto e visionario geologo alassino, quella della compagna Dolores che 5 anni fa creando questo premio ha inteso “celebrare” la memoria di personalità importanti. Nella prima edizione venne assegnato a Renzo Lattuada che aveva provato a portare una sana movida, il secondo a Pogliano che ha fatto la storia del porto di Alassio, l’ultimo a Carlo Carenzo, amministratore e caro amico di Francesco Scarpati.

“Quest’anno – spiega Dolores – in occasione dei 70 anni del celebre muretto ho pensato che fosse un giusto riconoscimento assegnarlo al pittore Mario Berrino che con il celebre Muretto ha veicolato il nome di Alassio nel mondo. L’Arascin dell’anno vedrà quale guest star il concerto della madrina dell’evento Giovanna Russo che ha sposato il progetto che le avevo raccontato durante i miei viaggi e il mio peregrinare per creare una collezione di minerali. Lei ha capito e mi sostiene”.

Ed è in questa conversazione ai microfoni di IVG.it che Dolores si lascia andare ai ricordi e intuisco la pervicace volontà di mantenere vivo per sempre il nome di Francesco Scarpati. “In questi cinque anni – dice – ho portato avanti il sogno che mi aveva trasmesso il professore. Amava profondamente la sua città e desiderava che la sapienza accumulata in tanti anni di studi sui minerali non andasse perduta, ma messa a disposizione delle nuove generazioni con la donazione di una Casa Museo”.

“Purtroppo – racconta amaramente Dolores – ho incontrato innumerevoli ostacoli, ma dopo cinque anni, per me realizzare il suo sogno è ancora una priorità e non mi arrendo. Ho in serbo grandi sorprese per l’autunno quando in ottobre in occasione dell’uscita del mio libro presenteremo la nostra associazione ‘Il teorema delle donne'”.