Al via il 18 luglio la dodicesima edizione della rassegna “Cinema in Fortezza”: 28 appuntamenti

Savona. Presentata dall’associazione Nuovofilmstudio la dodicesima stagione della rassegna “Cinema in Fortezza”, fortemente voluta dal Comune di Savona e realizzata grazie al prezioso contributo di Coop Liguria.

La rassegna si articolerà in 28 appuntamenti, da martedì 18 luglio a domenica 3 settembre, suddivisi nei consueti contenitori tematici: “And the Oscar goes to…” propone film ad alto impatto visivo premiati agli Oscar 2023, “Italiani e premiati”, prevede, invece, una selezione delle produzioni italiane presentate e premiate nei migliori festival internazionali, “Lights, Camera, Action” i titoli hollywoodiani più interessanti ed infine “Europa Cinema”, che tra commedia e cinema d’autore, propone le produzioni europee più avvincenti della stagione. Come ogni anno la rassegna ha il fine di intrattenere il pubblico di Savona e i suoi turisti attraverso l’offerta dei titoli più accattivanti della stagione cinematografica appena conclusa.

Il programma di quest’anno sarà arricchito da alcuni appuntamenti speciali:

-il 21 luglio, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, Caritas Diocesana presenta il film “Princess”, con la partecipazione dell’associazione PIAM onlus da anni impegnata nell’antitratta che ha collaborato attivamente alla stesura della sceneggiatura del film. L’ingresso a questo appuntamento è gratuito.

-il 03 agosto Luca Valentini presenterà il suo libro “Sirene”, un viaggio fantastico immersi nelle profondità del mare tra storia, leggenda e folklore, dalla mitologia alla biologia. L’affascinante racconto avverrà sul prato in piazza della Sibilla e anticiperà l’attesissimo film “La sirenetta”.

-il 04 agosto siamo lieti di avere ancora con noi due affezionati ospiti, Marco Panichella e Donato Dallavalle, che, insieme al Gruppo Fai Giovani di Savona, presenteranno nella splendida cornice del Priamar il film “Tiziano, l’impero del colore”

-il 27 agosto siamo felici di dedicare la serata ai cortometraggi realizzati dai giovani studenti della provincia con la preziosa partecipazione ed il contributo del maestro cineasta Emilio Sidoti.

“Essere come l’acqua” e “Noi e il 68”, sono stati realizzati nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM di cui l’associazione è orgogliosa di essere promotrice e parte attiva.

Si conclude con la novità dell’anno voluta dal MiC, Ministero della Cultura, l’iniziativa “Cinema revolution”, valida dal 16-6 al 16-9, che prevede per tutti i film italiani ed europei l’ingresso al prezzo speciale di 3,50.

CATTIVI MAESTRI

Ancora una calda estate per i Cattivi Maestri che oltre ad una tournée che li vede presenti in Toscana, Sardegna ed Emilia, con 4 spettacoli per l’infanzia e il debutto di un nuovo spettacolo per adulti “Senza Voce, omaggio a Maria Callas”, organizzano sul territorio 2 rassegne teatrali.

Wroom da quest’anno si trasforma in festival e diventa Wroom Fest, concentrando la sua attività sul teatro per l’infanzia e le proposte per quella fascia, aggiungendo alla programmazione 5 laboratori articolati tra i sensi e il loro uso a teatro. I comuni coinvolti saranno 7 (Quiliano, Varazze, Cengio, Finale Ligure – Varigotti, Albisola Superiore, Sassello, Millesimo), 22 gli eventi di cui 17 spettacoli e 5 laboratori, 15 titoli diversi (per promuovere l’attività delle compagnie liguri e la cultura di prossimità, alcuni spettacoli verranno ripetuti), 8 compagnie sul palco (di cui tre della provincia savonese mentre le altre provengono da Lombardia, Piemonte e Toscana).

Il primo appuntamento sarà a Quiliano il 9 luglio, parco di San Pietro in Carpignano, con “Leon & Io” lo spettacolo della clownessa Lucia Fusina, che attraverso le arti circensi, acrobatiche e teatrali ci racconta “una piccola storia d’amore” tra lei e il suo orsacchiotto. Il giorno dopo vi sarà il laboratorio sul tatto, tenuto dalla stessa Fusina.

Gli spettacoli saranno in generale ad ingresso gratuito ma alcuni comuni (Albisola Superiore, Quiliano, Millesimo, Sassello) prevedono un biglietto di 2 euro per il posto a sedere o la prenotazione: un costo minimo per lo spettatore che consente di gestire meglio le entrate e la partecipazione del pubblico.

Anche quest’anno Wroom Fest è finanziato dalla Fondazione Agostino De Mari e dai comuni che ospitano gli spettacoli, oltre alle associazioni Varigotti Insieme e Feel Sassello e lo sponsor tecnico Vado Gateway.

Dopo il successo dell’anno scorso torna anche alla Fortezza del Priamar Teatro Sul Prato, l’appuntamento delle 19 al Bastione San Paolo, che consente a grandi e piccini di vedere spettacoli, seduti su un prato. Gli eventi saranno 4 e tutti di venerdì, due dei Cattivi Maestri (lo storico “Il gigante egoista” e “Volando su una palla di cannone” con le avventure del barone di Munchausen), uno della compagnia sarda Palazzo d’Inverno, che apre la rassegna il 21 luglio con “Leonor nella stanza fantastica” dedicato alla pittrice Leonor Fini, e un altro dei livornesi Pilar Ternera “I racconti dei saggi Samurai”.

La rassegna, organizzata con il Comune di Savona e grazie al sostegno di Coop Liguria, prevede un biglietto a pagamento 3 euro con la possibilità per le famiglie numerose di un biglietto unico di 10 euro per genitori e figli compresi. Portatevi un telo da spiaggia!

RAINDOGS HOUSE

Al via la settima edizione del Festival completamente gratuito che allieterà l’ estate della Riviera con 8 concerti incredibili ed imperdibili, resi possibili dai Comuni di Finale Ligure, Vado Ligure, Savona e Albissola Marina, dalla Fondazione Agostino De Mari e Coop Liguria.

Si comincia da Finale Ligure con una delle band più clamorose a livello planetario in cui potersi imbattere in ambito R’n’B, Soul e Funk!

Mercoledì 05 luglio, TRUE LOVES ( USA ), prima data in Europa di sempre e unica data italiana opening West Riviera live @ FINALE LIGURE – Piazza San Giovanni Battista – inizio concerto ore 21 – Ingresso Gratuito!

A Vado Ligure ci aspettano tre giorni consecutivi in riva al mare presso i Giardini Colombo. – Inizio concerti ore 21 – Ingresso Gratuito – Punti ristoro presenti!

Sei grandi band internazionali e italiane che nelle serate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, ci faranno spaziare nelle più disparate direzioni sonore, dalla musica Afro al Krautrock, dal Blues all’ Elettronica, da suoni desertici a sonorità post punk.

Venerdì 14 luglio,BLK JKS ( South Africa ), + MAMUD BAND ( ITA ) Sabato 15 luglio YALLA MIKU ( Swiss / North Africa ) + OPEZ ( ITA )

Domenica 16 luglio CHRIS CAIN & BAND ( USA ) + CEK & THE STOMPERS ( ITA )

A Finale Ligure arriva uno dei sassofonisti italiani di fama mondiale, la cui musica spazia tra il jazz, rock, soul e funky! Durante la sua lunga carriera ha collaborato con prestigiosi artisti tra i quali: Gil Evans, Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, Don Moye, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile.

Sabato 22 luglio, JAMES SENESE JNC ( ITA ), live @ FINALE LIGURE – Piazza Vittorio Emanuele II – inizio concerto ore 21 – Ingresso Gratuito!

Abbiamo il piacere di ospitare il pianista e compositore che da oltre 15 anni accompagna John Fogerty, signore e signori ecco a voi il fenomenale Bob Malone e la sua band!

Sabato 29 luglio, BOB MALONE feat. THE MALONETTES (USA), live @ ALBISSOLA MARINA

– Palco Lungomare degli Artisti di fronte alla spiaggia Le Vele – inizio concerto ore 21 – Ingresso Gratuito!

La leggenda vivente e architetto del funk torna al nostro festival in una location fantastica per festeggiare i suoi primi 80 anni!

«We speak of love and happiness: for me, happiness is Fred Wesley playing his horn…» – James Brown

Martedì 01 agosto, FRED WESLEY & THE JBs (USA) live @ Savona – Piazza del Santuario – inizio concerto ore 21 – Presenti punti ristoro – Ingresso Gratuito!

L’ enfant prodige che dal 2006 ha conquistato tutto il mondo con il suo sound travolgente, un mix hot swing, early jazz e ragtime blues chiuderà con una data tutta da ballare questa grande edizione di Riviera Jazz & Blues Festival.

Venerdì 4 agosto, POKEY LAFARGE (USA) + VERONICA SBERGIA & MAX DE BERNARDI live

Finale Ligure – Piazzale Buraggi – inizio concerto ore 21 – Ingresso Gratuito!