AIGA Savona rinnova il direttivo nel segno della continuità

Savona. La sezione savonese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) spegne la seconda candelina e continua a fare progetti per il futuro.

Nata nel luglio del 2021, AIGA Savona è stata capace di recitare un ruolo da protagonista nell’ambito del mondo forense locale e nazionale. Fin dalla costituzione la sezione savonese dei giovani avvocati si è, infatti, impegnata a partecipare ai consigli direttivi dell’associazione nazionale ed ai coordinamento regionali per portare avanti le esigenze locali e tenere vivo un confronto costante con le diverse realtà territoriali.

Sul territorio, AIGA Savona si è relazionata sia con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sia con le altre associazioni di categoria, per farsi portatrice sia delle necessità che degli obiettivi degli avvocati più giovani nella nostra provincia. In tale ottica sono stati organizzati eventi formativi che hanno riguardato svariati temi, come il superbonus e il condominio, spaziando per l’assegno unico come sostegno alle famiglie, la Riforma Cartabia e quella del processo penale, sino ad arrivare all’evento in materia di crisi d’impresa ed esdebitazione, organizzato in collaborazione con ADGI e ANFI.

Recentemente l’assemblea dei soci dell’Associazione dei Giovani Avvocati di Savona ha confermato praticamente tutte le cariche del direttivo dell’associazione, ovvero quella di presidente in capo all’avvocato Antonio Piazza, quella di vice presidente per gli avvocati Federico Farina e Nicoletta Luzzi, quella di tesoriere all’avvocato Federico Bottero e quella di consigliere delegato nazionale in capo all’avvocato Martina De Gregoriis. Soltanto per la carica di segretario all’avvocato Camilla Fasciolo – che ha chiesto di passare il testimone per impegni personali, pur rimanendo nel direttivo – è subentrata l’avvocato Camilla Poggio. Sono state confermate anche tutte le cariche degli altri consiglieri del direttivo dell’associazione, ricoperte dagli avvocati Carlotta Ciciliot, Fabiana Negro, Elena Genero, Juri Fuschillo, Elisa Barla De Guglielmi, Simone Botta e la dottoressa patrocinatore Annarummo Francesca. Vengono inoltre nominate membri del direttivo gli avvocati Clizia Pastorino, Jessica Pittaluga e Ilaria Rossello.

Due dei soci dell’AIGA SV fanno ora parte del COA, dove stanno collaborando con i colleghi sulle problematiche più salienti che riguardano l’avvocatura savonese.

Nel corso dell’ultimo anno, quattro membri del direttivo della sezione savonese dell’AIGA hanno collaborato con l’ONAC (l’Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri) visitando la Casa Circondariale di Imperia, per far rilevare le criticità dell’istituto penitenziario e contribuire alla loro risoluzione.

Sono state inoltre stipulate convenzioni con diverse attività locali e intessuti rapporti importanti, destinati a crescere nel tempo con lo scopo di creare una rete e favorire l’interscambio tra le varie categorie di professionisti.

La sezione AIGA di Savona ha tutta l’intenzione di continuare a promuovere eventi, iniziative e progetti in grado di migliorare l’accesso e l’esercizio della professione per i giovani avvocati.”