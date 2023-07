Agroalimentare, nuovo disciplinare per l’Olio Riviera Ligure Dop: “Tutele e valorizzazione a sostegno dei produttori”

Ponente. Composizioni varietali, menzioni geografiche, indicazioni sulle etichette, profilo sensoriale allargato e confezionamento: è entrato in vigore il nuovo disciplinare di produzione dell’olio Riviera Ligure DOP, uno strumento che consentirà una maggior tutela e valorizzazione dell’olio ligure, quello prodotto negli oliveti di 186 comuni della nostra regione e in particolare nel territorio savonese.

Tra gli aspetti del nuovo dispositivo il superamento delle composizioni varietali obbligatorie per singoli territori e le menzioni geografiche diventano facoltative. Per l’etichettatura sarà consentito indicare il nome della varietà o delle varietà di olive, con l’unica limitazione sulla dimensione del carattere il quale non dovrà essere superiore a quello della denominazione. E potrà inoltre essere indicata la menzione geografica a condizione di una produzione e trasformazione in una specifica sottozona territoriale.

Per il confezionamento, potranno inoltre essere utilizzati tutti i recipienti consentiti dalla normativa generale, dunque non solo le bottiglie di vetro. In più si potrà confezionare un olio Riviera Ligure DOP anche di menzione diversa all’interno del territorio complessivo delle tre menzioni geografiche – Riviera dei Fiori, Riviera del Ponente Savonese o Riviera di Levante -. Questo potrà incentivare lo sviluppo dei diversi territori olivicoli della Liguria, perché permetterà alle aziende di acquistare olive e olio all’interno di tutta l’area di produzione e confezionare un olio a denominazione con menzione geografica oppure senza menzione geografica.

Soddisfazione è stata espressa da Cia Savona e dal suo presidente provincile Sandro Gagliolo, olivicoltore e membro del Cda del Consorzio: “Si tratta di un disciplinare molto importante e di svolta per il settore, che auspico possa incrementare nel savonese la produzione di Olio Dop”.

“Ora, anche in relazione agli incontri tecnici in Regione, valuteremo tutti gli aspetti applicativi del nuovo disciplinare, che consente ai produttori margini e criteri migliori per la loro attività” conclude.

“Il nuovo disciplinare di produzione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – è inclusivo, andando nella direzione della corretta protezione e valorizzazione di tutte le varietà di olive liguri, di un profilo sensoriale più ampio, specchio delle rinnovate esigenze dei consumatori, e fornisce chiaramente sul mercato un olio dal valore ufficialmente riconosciuto, rappresentativo delle specificità locali”.

“Si è così riusciti a contemperare l’esigenza di necessaria rigidità delle norme di tutela con una maggiore flessibilità, capace di stimolare ulteriormente le scelte e la dinamicità aziendale ed imprenditoriale dei produttori liguri. Sono sicuro che questo obiettivo, raggiunto grazie a continui confronti con il Consorzio di Tutela, le associazioni di categoria, l’Organismo di certificazione Made in Quality ed i produttori, darà un ulteriore impulso ad un settore con cui la Liguria si identifica, fonte di presidio territoriale, paesaggistico, nonché di incidenza socio-economica particolarmente rilevante” conclude Piana.

“Dopo anni di lavoro ed investimenti si è giunti a questa importante modifica del disciplinare di produzione – aggiunge Carlo Siffredi, presidente del Consorzio di tutela -, che ci consente di tutelare e valorizzare l’olio prodotto con le olive delle varietà Liguri come ad esempio Taggiasca, Arnasca, Pignola, Lavagnina e Razzola. Il consumatore solo scegliendo le bottiglie con il collarino numerato giallo del Consorzio di tutela avrà la totale garanzia sull’origine, la tracciabilità e qualità dell’autentico e così pregiato olio Ligure”.