“C’è una persona esanime in un’auto”: aggressione nella notte ad Alassio, uomo grave in ospedale

Alassio. Aggressione nella notte, con gravi conseguenze. È successo ad Alassio, una manciata di minuti dopo le 5, in via Francesco Maria Giancardi. E numerose sono state le chiamate relative all’accaduto ricevute dal 112.

“C’è un uomo esanime all’interno di un’auto“, il riassunto delle telefonate. Proprio così perché il soggetto ferito, stando a quanto riferito di origine straniera, è stato trovato all’interno di una macchina, con diverse lesioni (pare non da arma da taglio o da fuoco) riconducibili probabilmente a percosse.

Non è però chiaro se sia stato picchiato in auto oppure se sia rifugiato lì per proteggersi dall’aggressione. Sulla vicenda sono in corso indagini approfondite ad opera dei carabinieri.

Il ferito è stato poi soccorso dai militi della croce bianca di Albenga e dal personale del 118 ed è stato trasportato, in codice rosso (a preoccupare, in particolare, un trauma cranico), all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Mentre i militari sono impegnati per raccogliere le testimonianze e per eseguire tutte le verifiche del caso sulla vettura in questione, un importante aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero aver filmato l’accaduto.