Affetta da sarcoma di Ewig, la piccola Nora non ce l’ha fatta: Genova si era mobilitata per aiutarla

Liguria. La piccola Nora non ce l’ha fatta. La bambina di Pegli affetta da sarcoma di Ewing extra-osseo si è spenta ieri sera.

L’ultimo messaggio della famiglia risaliva allo scorso giugno, dagli Stati Uniti dove si era recata per provare una terapia sperimentale finanziata dal sostegno di tutta la città di Genova grazie a un tam tam di solidarietà quasi senza precedenti che aveva consentito di superare i 300 mila euro necessari per tutte le spese.

“Purtroppo Nora non reagisce come ci aspettavamo. Ringraziamo tutti per la vicinanza, ma essendo l’ultimo periodo in cui potremo viverci nostra figlia vi chiediamo rispetto e discrezione”. Ieri sera, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: la scomparsa della piccola.

L’incubo era iniziato più di un anno fa con la diagnosi al Gaslini. La chiemioterapia non aveva avuto il successo sperato e l’avanzare delle metastasi nei polmoni aveva impedito il trattamento con le cellule staminali.