Ad Albissola un’estate all’insegna della sostenibilità ambientale con “Mare… ma non solo!”

Albissola Marina. Sta per prendere il via una nuova edizione di “Mare… ma non solo!”: un programma estivo gratuito, che prevede un ricco calendario di appuntamenti informativi ed esperienziali rivolti ai cittadini e ai turisti.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Albissola Marina, ha l’obiettivo di sensibilizzare e rendere “visibile” il patrimonio naturale locale e non solo, imparando che anche la fascia costiera offre scoperte naturalistiche inattese e scoprendo nuovi e divertenti modi per approcciarle.

Il calendario di “Mare… ma non solo!” vi attende con: laboratori per diventare piccoli scienziati, uscite di snorkeling diurne e notturne, eventi all’insegna del divertimento con i giochi-piazza in materiale di riciclo del Ludobus Giocosamente, laboratori di cucina, street orienteering per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo. Alternative curiose, divertenti e “sostenibili” che si snodano tra luglio e agosto. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti.

Il programma parte domani, giovedì 6 luglio, con un’uscita di snorkeling, alle ore 10.00 con ritrovo presso la sede A.N.A.M., vicino ai Bagni Mirage.

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico. Attività a numero chiuso e gratuita per adulti e bambini dagli 8 anni in su. Durata due ore circa. Prenotazione obbligatoria.

Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni.

Per partecipare alle uscite è necessario saper nuotare bene ed avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I partecipanti dovranno essere muniti di propria maschera e boccaglio. I minori devono essere accompagnati da un adulto. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate.