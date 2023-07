Ad Albissola un campo estivo di snorkeling: bambini e ragazzi alla scoperta del mare e dei nostri fondali

Albissola Marina. Cinque mattinate in compagnia di biologi marini, sperimentando lo snorkeling in sicurezza e scoprendo, con incontri, gite e esperienze, la straordinaria ricchezza del nostro mare. Il campo estivo “Un Tuffo nel Blu”, giunto alla settima edizione, è una vera full immersione nel mare e nei suoi segreti: sono previste esercitazioni in spiaggia per imparare la tecnica dello snorkeling e le buone pratiche per la sicurezza in acqua; almeno tre mattinate dedicate allo snorkeling, in diverse località della Riviera di Ponente; una gita in un borgo costiero, con esperienze legate al mare; safari fotografico in acqua; la scienza in mare, ovvero laboratori ed esperimenti di biologia marina; incontri con pescatori; giochi in spiaggia…

La sede del campo è la scuola primaria di Albissola Marina. Le escursioni, gite e uscite di snorkeling si svolgeranno ad Albissola Marina, Albisola Superiore e nella riviera ligure di Ponente.

E’ rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Si terrà da Lunedì 31 luglio a Venerdì 4 agosto 2023. Durerà tutte le mattine, dalle 8.30 alle 13.00, una gita di una giornata dalle 8.30 alle 16.00 con pranzo al sacco.

Il campo è a numero chiuso. È possibile iscriversi entro e non oltre il 21 luglio 2023.